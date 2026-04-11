TRAMP NE ODUSTAJE OD POBEDE: SAD porazile Iran, Vašington pobednik bez obzira na ishod pregovora

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su SAD "vojno porazile Iran" i optužio Teheran za postavljanje mina u vode Ormuskog moreuza, uz ocenu da će Vašington biti "pobednik bez obzira na ishod pregovora".

-Potpuno smo pobedili tu zemlju. Pa da vidimo šta će se desiti. Možda će postići dogovor, možda neće. Nije važno. Sa stanovišta Amerike, mi pobeđujemo, naglasio je Tramp, prenosi AP.

Tramp je upozorio i da bi Kina mogla da se suoči sa "velikim problemima" ukoliko bude isporučivala oružje Iranu.

Američki predsednik tvrdi da su iranske snage postavile mine u vodama Ormuskog moreuza, kao i da američke snage trenutno vrše njihovo uklanjanje.

On je istakao da su Sjedinjene Američke Države uništile iransku mornaricu i oko 150 plovila, dodajući da NATO nije pomogao u tim operacijama.

On je takođe izjavio da su SAD u "ozbiljnim razgovorima" sa Iranom i da će se tek videti ishod pregovora.

(Tanjug)

