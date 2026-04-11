TRAMP NE ODUSTAJE OD POBEDE: SAD porazile Iran, Vašington pobednik bez obzira na ishod pregovora

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 04. 2026. u 23:28

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su SAD "vojno porazile Iran" i optužio Teheran za postavljanje mina u vode Ormuskog moreuza, uz ocenu da će Vašington biti "pobednik bez obzira na ishod pregovora".

ТРАМП НЕ ОДУСТАЈЕ ОД ПОБЕДЕ: САД поразиле Иран, Вашингтон победник без обзира на исход преговора

Foto: Fatemeh Bahrami/AFP/Profimedia, Li Rui/Xinhua News/Profimedia, Foxpictures/Depositphotos

-Potpuno smo pobedili tu zemlju. Pa da vidimo šta će se desiti. Možda će postići dogovor, možda neće. Nije važno. Sa stanovišta Amerike, mi pobeđujemo, naglasio je Tramp, prenosi AP.

Tramp je upozorio i da bi Kina mogla da se suoči sa "velikim problemima" ukoliko bude isporučivala oružje Iranu.

Američki predsednik tvrdi da su iranske snage postavile mine u vodama Ormuskog moreuza, kao i da američke snage trenutno vrše njihovo uklanjanje.

On je istakao da su Sjedinjene Američke Države uništile iransku mornaricu i oko 150 plovila, dodajući da NATO nije pomogao u tim operacijama.

On je takođe izjavio da su SAD u "ozbiljnim razgovorima" sa Iranom i da će se tek videti ishod pregovora.

(Tanjug)

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

