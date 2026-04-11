TRAMP NE ODUSTAJE OD POBEDE: SAD porazile Iran, Vašington pobednik bez obzira na ishod pregovora
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su SAD "vojno porazile Iran" i optužio Teheran za postavljanje mina u vode Ormuskog moreuza, uz ocenu da će Vašington biti "pobednik bez obzira na ishod pregovora".
-Potpuno smo pobedili tu zemlju. Pa da vidimo šta će se desiti. Možda će postići dogovor, možda neće. Nije važno. Sa stanovišta Amerike, mi pobeđujemo, naglasio je Tramp, prenosi AP.
Tramp je upozorio i da bi Kina mogla da se suoči sa "velikim problemima" ukoliko bude isporučivala oružje Iranu.
Američki predsednik tvrdi da su iranske snage postavile mine u vodama Ormuskog moreuza, kao i da američke snage trenutno vrše njihovo uklanjanje.
On je istakao da su Sjedinjene Američke Države uništile iransku mornaricu i oko 150 plovila, dodajući da NATO nije pomogao u tim operacijama.
On je takođe izjavio da su SAD u "ozbiljnim razgovorima" sa Iranom i da će se tek videti ishod pregovora.
(Tanjug)
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
