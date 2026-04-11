KATAR OBNAVLJA POMORSKI SAOBRAĆAJ: U punom obimu od nedelje
KATAR će od nedelje ponovo u potpunosti otvoriti pomorski saobraćaj za sve vrste plovila u dnevnom terminu, saopštilo je Ministarstvo saobraćaja te zemlje, uz napomenu da ostaju na snazi posebna pravila za ribarske brodove.
Ministarstvo saobraćaja Katara saopštilo je u objavi na društvenoj mreži Iks da će pomorski saobraćaj biti u potpunosti obnovljen od nedelje, 12. aprila 2026. godine, u vremenu od 6.00 do 18.00 časova po lokalnom vremenu.
Katarsko Ministarstvo je pozvalo sve učesnike u pomorskom saobraćaju da se strogo pridržavaju uputstava i da pre i tokom plovidbe provere ispravnost i dostupnost svih bezbednosnih i sigurnosnih uređaja na plovilima, kako bi se obezbedio najviši nivo bezbednosti na moru.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Komentari (0)