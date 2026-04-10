NOVA RAČUNICA: Država uvodi dodatan staž - Evo ko može ranije u penziju
VIŠE dece, veća penzija – izmene zakona predviđaju da će se obračunavati poseban staž za žene koje su rodile određeni broj dece. Jovana Ružičić iz Centra za mame objasnila je u razgovoru za RTS kako izgleda ta računica i kada počinje primena.
Jovana Ružičić iz Centra za mame objašnjava da bi prema izmenama zakona žene koje su rodile jedno dete dobile dodatnih šest meseci staža koji ulazi u obračun za penziju, za dva deteta godinu dana, a za troje i više dece dve godine radnog staža.
- To znači da, ako je žena već ostvarila penziju nevezano za rađanje dece, da će ovo biti dodatnih šest meseci, godinu dana ili dve godine koje će ona dobiti. Dakle, žena je radila dvadeset i pet godina, rodila troje dece – ona po osnovu to troje dece dobija dve godine više. Njoj se penzija obračunava tako kao da je radila dvadeset i sedam godina - kaže Ružičićeva.
Međutim, ako je žena radila trinaest godina, a petnaest godina je uslov za ulazak u penziju, te dve dodatne godine njoj ne omogućavaju pravo na penziju.
- Penzija se ostvaruje ili ako napunite godine života ili ako napunite godine staža. Ako sa te dodatne dve godine dolazite do četrdeset, apsolutno ćete moći da idete ranije u penziju - napominje Ružičićeva.
Prema najavama, dve dodatne godine za troje ili više dece kreću da se primenjuju odmah, dok primena za jedno ili dva deteta kreće da se primenjuje od 2032.
(RTS)
BONUS VIDEO:
Komentari (0)