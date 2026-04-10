"SRBIJA JE PONOSNA ŠTO JE DEO KINA - CIEZ MEHANIZMA" Lazarević: Oni su pre svega pouzdani prijatelji (FOTO)

NA 19. sastanku nacionalnih koordinatora mehanizma saradnje Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope (Kina - CIEZ) u Pekingu, govorila je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

- Srbija je ponosna što je deo Kina - CIEZ mehanizma koji je značajna platforma za unapređenje saradnje i povezivanje Kine i CIEZ i obuhvata brojne oblasti saradnje - rekla je Lazarević.

Srbija i Kina tradicionalno neguju snažne prijateljske veze, a dodatno ih jačaju i kroz učešće u aktivnostima mehanizma Kina - CIEZ koji sledeće godine obeležava 15 godina postojanja.

- Srbija je član od osnivanja i ima aktivno učešće u inicijativi "Pojas i put" što je rezultiralo uspešnom realizacijom projekata na polju infrastrukture, energetike i trgovine - počev od izgradnje Pupinovog mosta do povezivanja regiona brzom prugom Beograd-Budimpešta - naglasila je Lazarevićeva.

Ministarka je istakla da smo ušli u treću godinu primene Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom i da je obim trgovinske razmene i roba i usluga povećan. Kompanije u vlasništvu kineskih investitora nalaze se među vodećim srpskim izvoznicima.

- Kina je danas među glavnim trgovinskim partnerima Srbije i drugi najveći strani investitor u srpsku privredu, a pre svega pouzdan prijatelj. Namera nam je da otvorimo vrata za još više novih domaćih proizvoda na kineskom tržištu ali i privučemo nove kineske kompanije u neke nove perspektivne oblasti saradnje kao što su nove tehnologije - rekla je Lazarević.

Povezivanje ekonomija i ljudi ključno je za prosperitet regiona u celini, ocenila je ministarka.

- Dolazi vreme kada će biti neophodno da otvaramo nova vrata, uspostavljamo nove veze, tražimo načine za brži i efikasniji transport robe. Potrebno je da se držimo zajedno i budemo otvoreni i za druge zemlje koje žele da se priključe Kina - CIEZ mehanizmu.

Nacionalni razvojni plan "Srbija 2030" korespondira sa ciljevima 15. petogodišnjeg plana Kine, stavljajući u fokus inovacije, veštačku inteligenciju, pametnu proizvodnju i zelenu agendu.

Srbija ostaje posvećena aktivnom učešću i daljem razvoju saradnje u okviru Kina - CIEZ mehanizma.