Fudbal

VELIKANI ZAKUCALI NA VRATA PARTIZANA! Blagojević ostaje i bez ovog bisera!

Новости.онлине

11. 04. 2026. u 22:45

Posle Jovana Miloševića i Andreja Kostića, još jedan biser napušta Humsku.

ВЕЛИКАНИ ЗАКУЦАЛИ НА ВРАТА ПАРТИЗАНА! Благојевић остаје и без овог бисера!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Partizan je u prolećnu sezonu ušao kao lider Superlige, a sada mu i osvajanje drugog mesta visi o koncu.

Crno-beli su trenutno trećeplasirani, iza Vojvodine koja ima bod više, ali navijače "parnog valjka" osim loših rezultata iritiraju i dešavanja unutar kluba.

Uprkos obećanjima da mladi igrači neće odlaziti, bez ozbiljnih obeštećenja, Andrej Kostić je već postao član italijanskog Milana, ali tu se priča ne završava.

Humsku bi na leto mogao da napusti i Ognjen Ugrešić! Za talentovanog vezistu su zainteresovani Marsej i Njukasl, prenosi "Fudbal Evropa".

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Evropski velikani su odavno kontaktirali Ognjenove menadžere i dogovor je veoma blizu.

Crno-beli imaju klauzulu u Ugrešićevom ugovoru koja iznosi 15.000.000 evra, za slobodu momka rođenog pre 20 godina.

Međutim, srpski vicešampion bi, kao i u Kostićevom slučaju, bio spreman da proda novopečenog reprezentativca ispod cene, zbog čega bi nezadovoljstvo među navijačima moglo da se nastavi.

Ugrešić je u dresu Partizana ove sezone na 36 mečeva upisao šest golova i tri asistencije.

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Ostali sportovi

0 0

PODRŠKA SPORTISTIMA NA PUTU KA POBEDAMA: Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević u Vaskršnjem intervjuu za "Večernje novosti"

DEJAN Tomašević je 11. desembra prošle godine postao predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Posle nešto više od sto dana, od kako je počeo da vodi najugledniju sportsku organizaciju u našoj zemlji, u velikom Vaskršnjem intervjuu za "Večernje novosti" odgovarao je na mnoga pitanja koja na najbolji način stvaraju sliku, šta sve stoji pred njim, ali i našom olimpijskom kućom i brojnim sportistima.

12. 04. 2026. u 10:00

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVE SCENE U BOSNI I HERCEGOVINI! Krvavi navijač preskočio ogradu i prekinuo utakmicu

