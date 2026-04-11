VELIKANI ZAKUCALI NA VRATA PARTIZANA! Blagojević ostaje i bez ovog bisera!

Posle Jovana Miloševića i Andreja Kostića, još jedan biser napušta Humsku.

Partizan je u prolećnu sezonu ušao kao lider Superlige, a sada mu i osvajanje drugog mesta visi o koncu.

Crno-beli su trenutno trećeplasirani, iza Vojvodine koja ima bod više, ali navijače "parnog valjka" osim loših rezultata iritiraju i dešavanja unutar kluba.

Uprkos obećanjima da mladi igrači neće odlaziti, bez ozbiljnih obeštećenja, Andrej Kostić je već postao član italijanskog Milana, ali tu se priča ne završava.

Humsku bi na leto mogao da napusti i Ognjen Ugrešić! Za talentovanog vezistu su zainteresovani Marsej i Njukasl, prenosi "Fudbal Evropa".

Evropski velikani su odavno kontaktirali Ognjenove menadžere i dogovor je veoma blizu.

Crno-beli imaju klauzulu u Ugrešićevom ugovoru koja iznosi 15.000.000 evra, za slobodu momka rođenog pre 20 godina.

Međutim, srpski vicešampion bi, kao i u Kostićevom slučaju, bio spreman da proda novopečenog reprezentativca ispod cene, zbog čega bi nezadovoljstvo među navijačima moglo da se nastavi.

Ugrešić je u dresu Partizana ove sezone na 36 mečeva upisao šest golova i tri asistencije.

