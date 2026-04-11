EVROGOL SRPSKOG REPREZENTATIVCA! Gudelj prekinuo post i doneo pobedu nad četvrtfinalistom Lige šampiona! (VIDEO)

Majstorija kapitena Sevilje protiv Madriđana.

Photo: Joaquin Corchero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaleri Sevilje savladali su Atletiko Madrid rezultatom 2:1 (2:1) u 31. kolu španske Primere.

Junak trijumfa bio je Nemanja Gudelj, kapiten domaćina, koji je doneo trijumf klubu iz Andaluzije nad timom Dijega Simeonea.

Bila je ovo važna utakmica za rekordera po titulama u Ligi Evrope (naslednika UEFA kupa). Sevilja u poslednje vreme ne igra dobro, pa im je rano vođstvo protiv "jorgandžija" dalo vetar u leđa.

Adams je iz penala doneo prednost domaćinu, ali je Bonar u 35. minutu izjendačio i vratio nadu madridskom Atletiko.

Tada je na scenu stupio srpski reprezentativac. Usledio je korner na kraju prvog poluvremena za domaći tim. Vargas je izveo, ubacio u peterac, a tamo je Gudelj ostao potpuno sam i poslao loptu pod prečku gola koji je čuvao Muso.

🚨🇪🇸 | GOAL: NEMANjA GUDELj GIVES THE LEAD AGAIN FOR SEVILLA! WHAT A HEADER!



Sevilla 2-1 Atlético Madrid.



— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) April 11, 2026

Bio je to prvi pogodak Nemanje Gudelja u dresu Sevilje od 24. oktobra 2025. godine i utakmice protiv Real Sosijedada.

Sevilja se pre utakmice sa Atletiko Madridom nalazila u opasnoj zoni sa 31 bodom.

LA LIGA – 31. KOLO

Petak

Real Madrid - Đirona 1:1 (0:0)

/Valverde 51 - Lemar 62/

Subota

Real Sosijedad - Alaves 3:3 (2:2)

/Sučić 14, Sivera 27ag, Oskarson 60 - Ćaleta Car 3, Dijabate 24, Boje 90+7/

Elče - Valensija 1:0 (0:0)

/Sepeda 73/

Barselona - Espanjol 4:1 (2:0)

/Feran Tores 9, 25, Jamal 87, Rašford 89 - Lozano 56/

Sevilja - Atletiko Madrid 2:1 (2:1)

/Adams 10 pen, Gudelj 45+2 - Bonar 35/

