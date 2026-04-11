EVROGOL SRPSKOG REPREZENTATIVCA! Gudelj prekinuo post i doneo pobedu nad četvrtfinalistom Lige šampiona! (VIDEO)
Majstorija kapitena Sevilje protiv Madriđana.
Fudbaleri Sevilje savladali su Atletiko Madrid rezultatom 2:1 (2:1) u 31. kolu španske Primere.
Junak trijumfa bio je Nemanja Gudelj, kapiten domaćina, koji je doneo trijumf klubu iz Andaluzije nad timom Dijega Simeonea.
Bila je ovo važna utakmica za rekordera po titulama u Ligi Evrope (naslednika UEFA kupa). Sevilja u poslednje vreme ne igra dobro, pa im je rano vođstvo protiv "jorgandžija" dalo vetar u leđa.
Adams je iz penala doneo prednost domaćinu, ali je Bonar u 35. minutu izjendačio i vratio nadu madridskom Atletiko.
Tada je na scenu stupio srpski reprezentativac. Usledio je korner na kraju prvog poluvremena za domaći tim. Vargas je izveo, ubacio u peterac, a tamo je Gudelj ostao potpuno sam i poslao loptu pod prečku gola koji je čuvao Muso.
Bio je to prvi pogodak Nemanje Gudelja u dresu Sevilje od 24. oktobra 2025. godine i utakmice protiv Real Sosijedada.
Sevilja se pre utakmice sa Atletiko Madridom nalazila u opasnoj zoni sa 31 bodom.
LA LIGA – 31. KOLO
Petak
Real Madrid - Đirona 1:1 (0:0)
/Valverde 51 - Lemar 62/
Subota
Real Sosijedad - Alaves 3:3 (2:2)
/Sučić 14, Sivera 27ag, Oskarson 60 - Ćaleta Car 3, Dijabate 24, Boje 90+7/
Elče - Valensija 1:0 (0:0)
/Sepeda 73/
Barselona - Espanjol 4:1 (2:0)
/Feran Tores 9, 25, Jamal 87, Rašford 89 - Lozano 56/
Sevilja - Atletiko Madrid 2:1 (2:1)
/Adams 10 pen, Gudelj 45+2 - Bonar 35/
BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke
Preporučujemo
MEGAPREOKRET! Italija ipak može na Mundijal! FIFA uvodi novo pravilo zbog "azura"!
11. 04. 2026. u 22:27
ZVEZDAŠI U EKSTAZI! Najbolji igrač produžava ugovor? (FOTO)
12. 04. 2026. u 12:43
JEZIVE SCENE U BOSNI I HERCEGOVINI! Krvavi navijač preskočio ogradu i prekinuo utakmicu
12. 04. 2026. u 12:12
GDE JE OVAJ MURINEN BIO U PARTIZANU? Finac oduševio Ameriku, svi pričaju o njemu (VIDEO)
12. 04. 2026. u 11:28
MEČ SEZONE U BERGAMU: Juve se bori za Ligu šampiona, "Boginja provincije" za mesto koje vodi u Evropu
JUVENTUS večeras gostuje Atalanti u jednom od ključnih mečeva u borbi za plasman u Ligu šampiona (20.45), a sa samo sedam kola do kraja sezone oba tima su svesna da bi novi kiks mogao skupo da ih košta.
11. 04. 2026. u 08:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
11. 04. 2026. u 11:40
