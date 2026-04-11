EVROGOL SRPSKOG REPREZENTATIVCA! Gudelj prekinuo post i doneo pobedu nad četvrtfinalistom Lige šampiona! (VIDEO)

11. 04. 2026. u 23:11

Majstorija kapitena Sevilje protiv Madriđana.

ЕВРОГОЛ СРПСКОГ РЕПРЕЗЕНТАТИВЦА! Гудељ прекинуо пост и донео победу над четвртфиналистом Лиге шампиона! (ВИДЕО)

Photo: Joaquin Corchero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaleri Sevilje savladali su Atletiko Madrid rezultatom 2:1 (2:1) u 31. kolu španske Primere.

Junak trijumfa bio je Nemanja Gudelj, kapiten domaćina, koji je doneo trijumf klubu iz Andaluzije nad timom Dijega Simeonea.

Bila je ovo važna utakmica za rekordera po titulama u Ligi Evrope (naslednika UEFA kupa). Sevilja u poslednje vreme ne igra dobro, pa im je rano vođstvo protiv "jorgandžija" dalo vetar u leđa.

Photo: Joaquin Corchero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Adams je iz penala doneo prednost domaćinu, ali je Bonar u 35. minutu izjendačio i vratio nadu madridskom Atletiko.

Tada je na scenu stupio srpski reprezentativac. Usledio je korner na kraju prvog poluvremena za domaći tim. Vargas je izveo, ubacio u peterac, a tamo je Gudelj ostao potpuno sam i poslao loptu pod prečku gola koji je čuvao Muso.

Bio je to prvi pogodak Nemanje Gudelja u dresu Sevilje od 24. oktobra 2025. godine i utakmice protiv Real Sosijedada.

Sevilja se pre utakmice sa Atletiko Madridom nalazila u opasnoj zoni sa 31 bodom.

LA LIGA – 31. KOLO

Petak

Real Madrid - Đirona 1:1 (0:0)
/Valverde 51 - Lemar 62/

Subota

Real Sosijedad - Alaves 3:3 (2:2)
/Sučić 14, Sivera 27ag, Oskarson 60 - Ćaleta Car 3, Dijabate 24, Boje 90+7/

Elče - Valensija 1:0 (0:0)
/Sepeda 73/

Barselona - Espanjol 4:1 (2:0)
/Feran Tores 9, 25, Jamal 87, Rašford 89 - Lozano 56/

Sevilja - Atletiko Madrid 2:1 (2:1)
/Adams 10 pen, Gudelj 45+2 - Bonar 35/

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke 

 

Drugi pišu

PODRŠKA SPORTISTIMA NA PUTU KA POBEDAMA: Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević u Vaskršnjem intervjuu za Večernje novosti
PODRŠKA SPORTISTIMA NA PUTU KA POBEDAMA: Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević u Vaskršnjem intervjuu za "Večernje novosti"

DEJAN Tomašević je 11. desembra prošle godine postao predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Posle nešto više od sto dana, od kako je počeo da vodi najugledniju sportsku organizaciju u našoj zemlji, u velikom Vaskršnjem intervjuu za "Večernje novosti" odgovarao je na mnoga pitanja koja na najbolji način stvaraju sliku, šta sve stoji pred njim, ali i našom olimpijskom kućom i brojnim sportistima.

JEZIVE SCENE U BOSNI I HERCEGOVINI! Krvavi navijač preskočio ogradu i prekinuo utakmicu

JEZIVE SCENE U BOSNI I HERCEGOVINI! Krvavi navijač preskočio ogradu i prekinuo utakmicu