DA LI JE MOGUĆE!? Nikola Jokić ostaje bez svih priznanja, a razlog je NEVEROVATAN (VIDEO)

11. 04. 2026. u 08:49

NIKOLA Jokić iz sezone u sezonu pomera granice, a izuzetak nije ni ova. Ipak, mogao bi da ostane bez svih individualnih priznanja.

CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia

Zbog povrede zgloba propustio je utakmicu Denvera i Oklahome. Adelman je odmorio celu prvu postavu, uz Nikolu Jokića odmarali su Džamal Marej, Kem Džonson, Eron Gordon i Kristijan Braun. 

To nije zaustavilo tim iz Kolorada da ostvari važnu pobedu. 

Ipak, glavobolje su velike za Jokića... 

S obzirom na pravilo da igrač mora da odigra minimum 65 utakmica u toku sezone kako bi bio u konkurenciji za individualne nagrade, Nikola ne sme da propusti poslednju utakmicu protiv San Antonio Sparsa.

I neće biti dovoljno samo da se upiše – već će morati ozbiljno da igra, pošto navedena pravila kažu da igrač može da zabeleži najmanje 20 minuta u 63 utakmice i odigra između 15 i 20 minuta na preostale dve i ostane u konkurenciji za priznanja.

Podsećamo, Jokić ove sezone u proseku beleži 27,8 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija. 

Ovo je druga sezona zaredom u kojoj ima tripl-dabl u proseku, što znači da ga sigurno čeka mesto u najboljoj petorci NBA lige.

Samo ukoliko bude igrao u poslednjoj utakmici... 

