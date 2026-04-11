DA LI JE MOGUĆE!? Nikola Jokić ostaje bez svih priznanja, a razlog je NEVEROVATAN (VIDEO)
NIKOLA Jokić iz sezone u sezonu pomera granice, a izuzetak nije ni ova. Ipak, mogao bi da ostane bez svih individualnih priznanja.
Zbog povrede zgloba propustio je utakmicu Denvera i Oklahome. Adelman je odmorio celu prvu postavu, uz Nikolu Jokića odmarali su Džamal Marej, Kem Džonson, Eron Gordon i Kristijan Braun.
To nije zaustavilo tim iz Kolorada da ostvari važnu pobedu.
Ipak, glavobolje su velike za Jokića...
S obzirom na pravilo da igrač mora da odigra minimum 65 utakmica u toku sezone kako bi bio u konkurenciji za individualne nagrade, Nikola ne sme da propusti poslednju utakmicu protiv San Antonio Sparsa.
I neće biti dovoljno samo da se upiše – već će morati ozbiljno da igra, pošto navedena pravila kažu da igrač može da zabeleži najmanje 20 minuta u 63 utakmice i odigra između 15 i 20 minuta na preostale dve i ostane u konkurenciji za priznanja.
Podsećamo, Jokić ove sezone u proseku beleži 27,8 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija.
Ovo je druga sezona zaredom u kojoj ima tripl-dabl u proseku, što znači da ga sigurno čeka mesto u najboljoj petorci NBA lige.
Samo ukoliko bude igrao u poslednjoj utakmici...
