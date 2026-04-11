Beograd

SANIRAN KVAR U TRAFOSTANICI FILMSKI GRAD; Najveći broj korisnika dobio struju

Predrag Stojković

11. 04. 2026. u 23:15

EKIPE EDS-a sanirale su kvar u trafostanici Filmski grad i najveći broj korisnika je dobio električnu energiju, saopštio je Centar za odnose javnošću EDS-a.

Foto: Tanjug/AP Photo

Preostali manji broj korisnika dobiće električnu energiju vrlo brzo.

Zbog kvara na mreži srednjeg napona večeras su bez struje ostali korsinici u delovima beogradskih opština Rakovica i Čukarica, rečeno je ranije iz EDS.

Kvar se dogodio oko 20.40 časova.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal