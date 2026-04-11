NA OVO SE ČEKALO 55 GODINA! Bajern "petardom" oborio istorijski rekord! (VIDEO)

Pred šampionom Bundeslige stradao Sankt Pauli.

Fudbaleri Bajerna nastavili su sa sjajnim igrama ove sezone i posle trijumfa u četvrtfinalu Lige šampiona protiv Reala (2:1), savladali su i Sankt Pauli na gostovanju.

Branilac titule slavio je u 29. kolu Bundeslige u Hamburgu rezultatom 5:0 (1:0), čime su Bavarci potvrdili da nemaju primat u domaćem prvenstvu.

Sve je bilo gotovo u uvodnom delu meča, pošto je Musijala već u 9. minutu doveo goste u vođstvo, na centaršut Lajmera. Udarcem glavom naterao je Nikolu Vasilja da vadi loptu iz mreže.

Bio je to 101. gol za Bajern ove sezone, čime su izjednačili klupski rekord iz sezone 1971/1972.

Međutim, rekord je u istoj utakmici i nadmašen, pogotkom Gorecke u 53. minutu za 2:1, da bi minut kasnije isti igrač asistirao Majklu Oliseu. Francuz je postigao 17. gol u sezoni za ubedljivih 3:1.

Na 4:1 povisio je Nikolas Džekson, koji je u startnoj postavi zamenio Kejna. Pečat na "petardu" stavio je Rafael Gerero u samom finišu susreta.

BUNDESLIGA – 29. KOLO

Petak

Augzburg - Hofenhajm 2:2 (2:2)

/Klod Moris 11, Gregorič 14 - Hranač 35, Ture 42/

Subota

Borusija Dortmund - Bajer Leverkuzen 0:1 (0:1)



Hajdenhajm - Union Berlin 3:1 (2:0)

/Honsak 9, 36, Zivzivadze 79 - Kerfeld 75/

RB Lajpcig - Borusija Menhengladbah 1:0 (0:0)

/Diomande 81/

Volfzburg - Ajntraht 1:2 (0:2)

/Pejčinović 90+7 - Hojlund 21, Kalimuendo 32/

Sankt Pauli - Bajern Minhen 0:6 (0:1)

/Musijala 9, Gorecka 53, 90+4, Olise 55, Džekson 66, Gereiro 89/

