Fudbal

NA OVO SE ČEKALO 55 GODINA! Bajern "petardom" oborio istorijski rekord! (VIDEO)

Новости.онлине

11. 04. 2026. u 21:29

Pred šampionom Bundeslige stradao Sankt Pauli.

Photo: Christian Charisius/dpa via AP

Fudbaleri Bajerna nastavili su sa sjajnim igrama ove sezone i posle trijumfa u četvrtfinalu Lige šampiona protiv Reala (2:1), savladali su i Sankt Pauli na gostovanju.

Branilac titule slavio je u 29. kolu Bundeslige u Hamburgu rezultatom 5:0 (1:0), čime su Bavarci potvrdili da nemaju primat u domaćem prvenstvu.

Sve je bilo gotovo u uvodnom delu meča, pošto je Musijala već u 9. minutu doveo goste u vođstvo, na centaršut Lajmera. Udarcem glavom naterao je Nikolu Vasilja da vadi loptu iz mreže.

Photo: Christian Charisius/dpa via AP

Bio je to 101. gol za Bajern ove sezone, čime su izjednačili klupski rekord iz sezone 1971/1972.

Međutim, rekord je u istoj utakmici i nadmašen, pogotkom Gorecke u 53. minutu za 2:1, da bi minut kasnije isti igrač asistirao Majklu Oliseu. Francuz je postigao 17. gol u sezoni za ubedljivih 3:1.

Na 4:1 povisio je Nikolas Džekson, koji je u startnoj postavi zamenio Kejna. Pečat na "petardu" stavio je Rafael Gerero u samom finišu susreta.

BUNDESLIGA – 29. KOLO

Petak

Augzburg - Hofenhajm 2:2 (2:2)
/Klod Moris 11, Gregorič 14 - Hranač 35, Ture 42/

Subota

Borusija Dortmund - Bajer Leverkuzen 0:1 (0:1)

/Andrih 42/

Hajdenhajm - Union Berlin 3:1 (2:0)
/Honsak 9, 36, Zivzivadze 79 - Kerfeld 75/

RB Lajpcig - Borusija Menhengladbah 1:0 (0:0)
/Diomande 81/

Volfzburg - Ajntraht 1:2 (0:2)
/Pejčinović 90+7 - Hojlund 21, Kalimuendo 32/

Sankt Pauli - Bajern Minhen 0:6 (0:1)
/Musijala 9, Gorecka 53, 90+4, Olise 55, Džekson 66, Gereiro 89/

BONUS VIDEO: Spektakularan doček! Kilijan Mbape predstavljen u Realu iz Madrida 

 

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

PODRŠKA SPORTISTIMA NA PUTU KA POBEDAMA: Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević u Vaskršnjem intervjuu za Večernje novosti
PODRŠKA SPORTISTIMA NA PUTU KA POBEDAMA: Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević u Vaskršnjem intervjuu za "Večernje novosti"

DEJAN Tomašević je 11. desembra prošle godine postao predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Posle nešto više od sto dana, od kako je počeo da vodi najugledniju sportsku organizaciju u našoj zemlji, u velikom Vaskršnjem intervjuu za "Večernje novosti" odgovarao je na mnoga pitanja koja na najbolji način stvaraju sliku, šta sve stoji pred njim, ali i našom olimpijskom kućom i brojnim sportistima.

JEZIVE SCENE U BOSNI I HERCEGOVINI! Krvavi navijač preskočio ogradu i prekinuo utakmicu

JEZIVE SCENE U BOSNI I HERCEGOVINI! Krvavi navijač preskočio ogradu i prekinuo utakmicu