NA OVO SE ČEKALO 55 GODINA! Bajern "petardom" oborio istorijski rekord! (VIDEO)
Pred šampionom Bundeslige stradao Sankt Pauli.
Fudbaleri Bajerna nastavili su sa sjajnim igrama ove sezone i posle trijumfa u četvrtfinalu Lige šampiona protiv Reala (2:1), savladali su i Sankt Pauli na gostovanju.
Branilac titule slavio je u 29. kolu Bundeslige u Hamburgu rezultatom 5:0 (1:0), čime su Bavarci potvrdili da nemaju primat u domaćem prvenstvu.
Sve je bilo gotovo u uvodnom delu meča, pošto je Musijala već u 9. minutu doveo goste u vođstvo, na centaršut Lajmera. Udarcem glavom naterao je Nikolu Vasilja da vadi loptu iz mreže.
Bio je to 101. gol za Bajern ove sezone, čime su izjednačili klupski rekord iz sezone 1971/1972.
Međutim, rekord je u istoj utakmici i nadmašen, pogotkom Gorecke u 53. minutu za 2:1, da bi minut kasnije isti igrač asistirao Majklu Oliseu. Francuz je postigao 17. gol u sezoni za ubedljivih 3:1.
Na 4:1 povisio je Nikolas Džekson, koji je u startnoj postavi zamenio Kejna. Pečat na "petardu" stavio je Rafael Gerero u samom finišu susreta.
BUNDESLIGA – 29. KOLO
Petak
Augzburg - Hofenhajm 2:2 (2:2)
/Klod Moris 11, Gregorič 14 - Hranač 35, Ture 42/
Subota
Borusija Dortmund - Bajer Leverkuzen 0:1 (0:1)
Hajdenhajm - Union Berlin 3:1 (2:0)
/Honsak 9, 36, Zivzivadze 79 - Kerfeld 75/
RB Lajpcig - Borusija Menhengladbah 1:0 (0:0)
/Diomande 81/
Volfzburg - Ajntraht 1:2 (0:2)
/Pejčinović 90+7 - Hojlund 21, Kalimuendo 32/
Sankt Pauli - Bajern Minhen 0:6 (0:1)
/Musijala 9, Gorecka 53, 90+4, Olise 55, Džekson 66, Gereiro 89/
BONUS VIDEO: Spektakularan doček! Kilijan Mbape predstavljen u Realu iz Madrida
PODATAK ZA NEVERICU IZ NBA LIGE! Nikola Jokić je deo njega!
11. 04. 2026. u 16:32
TUGUJE SRPSKI TENIS! Ovako nešto se dugo nije desilo!
11. 04. 2026. u 18:25
SRPSKI FUDBAL ZAVIJEN U CRNO! Preminuo Ivan Babić!
11. 04. 2026. u 18:39
MEČ SEZONE U BERGAMU: Juve se bori za Ligu šampiona, "Boginja provincije" za mesto koje vodi u Evropu
JUVENTUS večeras gostuje Atalanti u jednom od ključnih mečeva u borbi za plasman u Ligu šampiona (20.45), a sa samo sedam kola do kraja sezone oba tima su svesna da bi novi kiks mogao skupo da ih košta.
11. 04. 2026. u 08:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
11. 04. 2026. u 11:40
