MEGAPREOKRET! Italija ipak može na Mundijal! FIFA uvodi novo pravilo zbog "azura"!
U slučaju da Iran ne bude izbačen sa Svetskog prvenstva.
Fudbalska reprezentacija Italije doživela je krah eliminacijom iz baraža od Bosne i Hercegovine, koja se plasirala na Mundijal.
"Zmajevi" su izborili odlazak na takmičenje, čiji su domaćini SAD, Kanada i Meksiko, ali "azuri" i dalje ne gube nadu da će se naći na najvećoj svetskoj smotri.
Podsetimo, kao prva opcija pominjalo se da Iran odustane ili bude sprečen da učestvuje, na primer, zbog odbijanja da utakmice igra na neutralnom terenu. U tom slučaju otvorilo bi se jedno mesto.
Prema pravilima FIFA, odluka o zameni našla bi se u rukama organizatora, a Italija, kao jedna od najbolje rangiranih reprezentacija koje nisu izborile plasman, automatski bi se našla među prvima da popune upražnjeno mesto.
Međutim, nisu svi za ovakvu ideju. Deo fudbalskih struktura smatra da bi prazninu trebalo da popuni druga azijska selekcija, da bi se izjednačio broj kontinentalnih selekcija. Zato se kao potencijalna alternativa pominju Ujedinjeni Arapski Emirati.
Ipak, pojavila se još zanimljivija ideja. To je organizacija brzinskog interkontinentalnog baraža u kojem bi učestvovale reprezentacije iz Evrope i Azije koje nisu uspele da se kvalifikuju.
Takav mini-turnir, prema pisanju "Atletika", odlučio bi poslednjeg učesnika šampionata sveta, a Italija bi, zahvaljujući visokom plasmanu na rang-listi, bila deo tog spektakla.
Takav model već ima presedan. FIFA je nedavno primenila sličan princip da bi popunila mesto na Mundijalu, što podgreva realizaciju ovog plana.
BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke
Komentari (0)