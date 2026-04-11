EKSPRESNA REAKCIJA PRVOLIGAŠA! Doskorašnji selektor stiže na Marakanu!
Marko Neđić je u međuvremenu preuzeo niškog superligaša.
Posle odlaska dugogodišnjeg trenera Grafičara na Čair umesto Takisa Lemonisa, klub sa Topčidera je ekspresno reagova.
Rukovodstvo tima koji takmičenje nastavlja u plej-autu Prve lige Srbije imao je nekoliko izbora, da bi na kraju "presekao" i izabrao doskorašnjeg selektora omladinaca Srbije.
U pitanju je Milan Stegnjaić, selektor mlađe omladinske reprezentacije (igrači do 18 godina). Neće mu biti nepoznanica rad u Grafičaru, pošto je do sada bio prvi trener u omladinskom i kadetskom uzrastu tima sa Topčiderske zvezde.
Promocija se očekuje do ponedeljka, kada će očekuje i zvaničan potpis ugovora.
Svojevremeno je Milan radio kao asistent Nikole Trajkovića u niškom Radničkom, pre nego što je postao selektor. Ubrzo se očekuje da će biti ponovo na terenu iza južne tribine Marakane.
Podsetimo, Grafičar je preliminarni deo sezone završio kao osmi i igraće u plej-autu, Međutim, ova ekipa ne mora da brine za status, jer ima veliki broj bodova u odnosu na rivale, pa njihov opstanak se ne dovodi u pitanje.
BONUS VIDEO: Spektakularan doček! Kilijan Mbape predstavljen u Realu iz Madrida
