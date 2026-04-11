EKSPRESNA REAKCIJA PRVOLIGAŠA! Doskorašnji selektor stiže na Marakanu!

11. 04. 2026. u 21:44

Marko Neđić je u međuvremenu preuzeo niškog superligaša.

ЕКСПРЕСНА РЕАКЦИЈА ПРВОЛИГАША! Доскорашњи селектор стиже на Маракану!

Photo: A2824 Franz-Peter Tschauner / DPA / Profimedia

Posle odlaska dugogodišnjeg trenera Grafičara na Čair umesto Takisa Lemonisa, klub sa Topčidera je ekspresno reagova.

Rukovodstvo tima koji takmičenje nastavlja u plej-autu Prve lige Srbije imao je nekoliko izbora, da bi na kraju "presekao" i izabrao doskorašnjeg selektora omladinaca Srbije.

U pitanju je Milan Stegnjaić, selektor mlađe omladinske reprezentacije (igrači do 18 godina). Neće mu biti nepoznanica rad u Grafičaru, pošto je do sada bio prvi trener u omladinskom i kadetskom uzrastu tima sa Topčiderske zvezde.

Promocija se očekuje do ponedeljka, kada će očekuje i zvaničan potpis ugovora.

Svojevremeno je Milan radio kao asistent Nikole Trajkovića u niškom Radničkom, pre nego što je postao selektor. Ubrzo se očekuje da će biti ponovo na terenu iza južne tribine Marakane.

Podsetimo, Grafičar je preliminarni deo sezone završio kao osmi i igraće u plej-autu, Međutim, ova ekipa ne mora da brine za status, jer ima veliki broj bodova u odnosu na rivale, pa njihov opstanak se ne dovodi u pitanje.

PODRŠKA SPORTISTIMA NA PUTU KA POBEDAMA: Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević u Vaskršnjem intervjuu za "Večernje novosti"

DEJAN Tomašević je 11. desembra prošle godine postao predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Posle nešto više od sto dana, od kako je počeo da vodi najugledniju sportsku organizaciju u našoj zemlji, u velikom Vaskršnjem intervjuu za "Večernje novosti" odgovarao je na mnoga pitanja koja na najbolji način stvaraju sliku, šta sve stoji pred njim, ali i našom olimpijskom kućom i brojnim sportistima.

12. 04. 2026. u 10:00

JEZIVE SCENE U BOSNI I HERCEGOVINI! Krvavi navijač preskočio ogradu i prekinuo utakmicu

