NOVIH 15.000 RADNIH MESTA: NSZ raspisala javne pozive, evo ko sve može da konkuriše

ZAHVALjUJUĆI javnim konkursima koje je raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje, 15.000 ljudi moći će da pronađe posao.

Naime, NSZ je raspisala 11 javnih poziva, a naročit fokus je na onima koji teško dolaze do radnog mesta, odnosno za mlade bez iskustva, starije od 50 godina, kao i osobe bez kvalifikacija. Većina javnih poziva za poslodavce otvorena je do 30. novembra, dok su pozivi za zapošljavanje osoba sa invaliditetom dostupni do kraja godine. Za nezaposlene koji žele da pokrenu sopstveni posao, subvencije iznose 380.000 dinara, odnosno 420.000 za osobe sa invaliditetom, a rok za prijavu je 15. maj. U NSZ ističu da je procedura za konkurisanje pojednostavljena, a većina podataka pribavlja se službenim putem, kako bi se smanjila administracija i ubrzalo zapošljavanje.

41 posto nezaposlenih stari od 30 do 50 godina

Prema podacima NSZ, na evidenciji je više od 345.000 nezaposlenih, od kojih su 56 odsto žene.

- Kada se pogleda struktura nezaposlenosti, vidljivo je da je na evidenciji dve trećine dugoročno nezaposlenih - kaže Ilija Knežević iz NSZ.

- Ako se pogleda obrazovna struktura, jedna trećina su nezaposleni bez kvalifikacija ili nisko kvalifikovani, više od polovine ima srednje obrazovanje, a najmanje je visokoobrazovanih – oko 13 odsto.

380.000 dinara za pokretanje vlastitog biznisa

Po njegovim rečima, starosna struktura nezaposlenih pokazuje da je evidenciji najviše onih između 30 i 50 godina - 41 posto, starijih od 50 godina je oko 40 posto, a najmanje je mladih do 30 godina - oko 18 posto. Među teže zapošljivima su upravo mladi do 30 godina i to zbog nedostatka iskustva.

- Dobro je poznato da mladi najteže dolaze do prvog zaposlenja, bez obzira na stepen kvalifikacije. Poslodavci uvek traže radnike s iskustvom, koje mladi do 30 godina nemaju i zato teže nalaze posao, a da bi se to promenilo, uvedeni su programi stručne prakse i pripravništva, kojima stiču prvo radno iskustvo, i uslovi za polaganje stručnog ispita - kaže Ilija Knežević.

Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom dobija subvenciju 75 posto njegove zarade

Javni pozivi namenjeni zapošljavanju osoba sa invaliditetom uključuju subvencije zarada i prilagođavanje radnog mesta.

- Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom ostvaruje pravo na subvenciju 75 posto troškova njegove zarade, ali ne više od minimalne zarade u skladu sa zakonom i obavezan je da novozaposleni radi 12 meseci - rekao je Knežević.

Subvencije za poslodavce

Jedna od ključnih mera je finansijska podrška poslodavcima koji zapošljavaju nezaposlene iz kategorije teže zapošljivih.

- U zavisnosti od stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u kojima će lice raditi i kategorije lica koja se zapošljava poslodavcima se odobrava subvencija od 230.000 do 336.000 dinara. Poslodavac je u obavezi da to lice zadrži u radnom odnosu najmanje 12 meseci i da izmiri sve obaveze - porez i doprinos za obavezno socijalno osiguranje - istakao je Knežević.

Ocenjuje da se ova mera pokazala kao efikasna, jer istovremeno rešava problem nedostatka radne snage i nezaposlenosti.

Za prilagođavanje radnog mesta osobama s invaliditetom moguće je dobiti i do 400.000 dinara, a za radnu asistenciju refundiraju se troškovi do 50.000 dinara.

- Ako su osobi sa invaliditetom potrebni uvođenje u posao i stručna podrška, poslodavac može da angažuje ili svog zaposlenog ili zaposli drugu osobu koja će novozaposlenom pružiti stručnu podršku na radnom mestu - dodao Knežević.

Dva javna poziva namenjena su nezaposlenima bez kvalifikacija ili sa zastarelim znanjima, a omogućavaju sticanje praktičnih znanja i obuka na zahtev poslodavca. Obuke traju od tri do šest meseci, nakon čega polaznici mogu da obavljaju konkretne poslove – od pomoćnih do samostalnih, u zavisnosti od složenosti.

