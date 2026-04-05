PRVENAC U SRCU: Bloker "orlova" Nemanja Mašulović presrećan što je sa odbojkašima Milana osvojio svoj prvi evropski trofej, Kup izazivača

DANI radosti za Nemanju Mašulovića. Bloker "orlova" je konačno osvojio prvi evropski trofej. Prekaljeni odbojkaš sesa igračima Milana radovao trijumfu u Kupu izazivača. Italijanski klubje od starta bio veliki favorit, što je dokazao i u finalu protivbelgijskog Alsta, kojem u oba meča nije prepustio ni set - 3:0, 3:0. Našreprezentativac je bio izvanredan u revanšu, briljirao je u napadu, namreži i servisu.

- Prvi put sam osvojio evropski trofej. To mi nije pošlo za rukom ni u reprezentaciji. Pre par godina imao sam priliku sa slovenačkim ACH volejom da izborim finale istog takmičenja, ali nas je u polufinalu, u zlatnom setu zaustavio francuski Narbon. Od tada sam imao veliku želju da se domognem pehara u Kupu izazivača. I ispunila mi se sa Milanom, presrećan sam - priča u telefonskom razgovoru za "Novosti" Nemanja Mašulović.

Nemanja se u Seriji A okušao i pre dve sezone, kada je igrao za Kataniju. Ali, dolazak u Milano je pun pogodak.

- Velika je razlika između ta dva kluba. I to u svim segmentima. Katanija je te sezone ušla u Superligu i videli su se mnogi propusti, do izražaja je došlo i neiskustvo. Milano je stabilan, sjajno organizovan klub i uvek u vrhu italijanske lige. Zato sam želeo da budem deo Milana. Trener Roberto Pjaca je odličan, a rad sa dobrim odbojkašima puno mi je značio. Imam 30 godina, ali mislim da sam dosta napredovao što se tiče taktike i tehnike, a i fizički smo dosta bolji nego pre - podvlači Mašulović.

Za odbojkaše oduvek važi da dugo sazrevaju, da im karijere dugo traju.

- Vodim računa o svom telu, trudim se da trajem duže, da kao Marko Podrščanin i Aleksandar Atansijević dugo igram na vrhunskom nivou. Oni su igrači na koje treba svako da se ugleda, a ja se nadam da ću moći da budem približno dobar kao oni - ističe Mašulović.

Nemanja se nada da će i reprezentacija ove godine igrati bolje nego lane. Uostalom, dobre sezone su imali i ostali odbojkaši.

- Ove sezone sam igrao mnogo jakih utakmica, još sam iskusniji i verujem da sam bolji. Nadam se da ćemo svi doći zdravi na pripreme, jer su nas lane mučile povrede. Dosta igrača je igralo dobro u inostranstvu, Nedeljković je sa Veronom osvojio Kup Italije, Kulpinac sa Parizom Kup Francuske. Mnogi su za godinu dana napredovali, iskusniji su, tako da mislim da ćemo biti bolji ove sezone.

Srednjak "orlova" ne voli da govori o ciljevima reprezentacije u Ligi nacija i EP.

- Da o tome ne pričamo, znate kako je bilo prošle godine. Voleo bih da na svakom treningu i meču damo 200 posto sebe, pa da vidimo gde nam je granica - umeren je Mašulović.

Još ne zna da li ostaje u gradu mode ili će promeniti adresu:

- Trener odlazi, dosta igrača diže sidro, menja se ekipa. Ima priča, ali u ovom trenutku ne mogu da kažem ništa.

Ponosan na brata Veljka

NEMANjA je ponosan što je i brat Veljko imao dobru sezonu u Padovi, koja je ostvarila cilj ostankom u ligi:

- Veljko u klubu igra korektora i ta pozicija mu leži. Voleo bih da igra na istom mestu i u reprezentaciji, ali o tome odlučuje selektor, a ne ja. Ove godine je napredovao, iskusniji je, igra mnogo zrelije. Sledeće sezone seli se u Rusiju, pridružiće se Jovoviću i Periću u ekipu NOVO iz Novokujbišeska.

Zvezda se posrećila

MILANO je na putu ka trofeju u osmini finala eliminisao i Crvenu zvezdu (oba puta 3:0).

- Bio sam srećan što dolazim u Beograd, što igram protiv svog bivšeg kluba. Kada smo stigli, moja supruga se porodila, stariji sin Bogdan je dobio brata Danila. Što se tiče Zvezde bila je velika razlika u kvalitetu. Očekivao sam jači otpor. Ipak, bila je to dobra prilika mladim igračima da vide gde su, da moraju još da rade - kaže Nemanja.