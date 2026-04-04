DMITRIJEV UPOZORAVA: Evropske benzinske pumpe bi mogle da ostanu bez goriva već oko 20. aprila
EVROPSKE benzinske pumpe bi mogle da ostanu bez goriva već oko 20. aprila, izjavio je danas Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predsednički predstavnik za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom.
- Benzinske pumpe u Evropi biće prazne već oko 20. aprila - objavio je Dmitrijev na društvenim mrežama, prenose RIA Novosti.
Dmitrijev je dodao da će poslednje pošiljke energenata stići preko Ormuskog moreuza u EU 11. aprila i pozvao je sve da "vežu pojaseve". Eskalacija sukoba i zatvaranje Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi petina svetske nafte poremetila je globalno snabdevanje i izazvala nagli rast cena nafte, pri čemu je nafta marke "brent" dostigla rekordne nivoe.
Neimenovani iranski bezbednosni zvaničnik izjavio je ranije danas za iransku televiziju PressTV da bi trenutna situacija u Ormuskom moreuzu mogla da ostane nepromenjena još dugo vremena, jer Iran, kako tvrdi, ima kapacitet da godinama održava blokadu.
On je rekao da povećana osetljivost Irana u vezi sa tim strateškim plovnim putem proizilazi iz činjenice da se većina opreme koja se koristi za snabdevanje američkih vojnih baza i garnizona širom Bliskog istoka transportuje morskim rutama.
(Tanjug)
