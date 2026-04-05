TRAMP SE POHVALIO SNIMKOM NOVOG NAPADA NA TEHERAN: Tvrdi da su ubijeni iranski vojni lideri (VIDEO)

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.