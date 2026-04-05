TRAMP SE POHVALIO SNIMKOM NOVOG NAPADA NA TEHERAN: Tvrdi da su ubijeni iranski vojni lideri (VIDEO)
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social video-snimak za koji tvrdi da prikazuje "ogroman napad u Teheranu" u kojem je, kako je naveo, ubijeno mnogo iranskih vojnih vođa.
"Mnogi iranski vojni lideri, koji su loše i nerazumno rukovodili, uklonjeni su u ovom masivnom napadu u Teheranu, zajedno sa mnogim drugim ciljevima", napisao je Tramp.
Tramp je upozorio ranije u subotu da Iranu "ističe vreme" za postizanje dogovora.
(Truth Social)
KAKO JE TEHERAN IZGRADIO PVO ZAMKU: Zašto je F-15 upao u iransku “paukovu mrežu” (VIDEO)
05. 04. 2026. u 07:00
VRATA PAKLA ČEKAJU AGRESORE: Abdolahi odbrusio Trampu
04. 04. 2026. u 23:36
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
