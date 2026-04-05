OD GOTOVOG NAPRAVILI VERESIJU: Inter ne prestaje da "prosipa" bodove, sledeća koji bi da se "ogrebe" je neugodna Roma

U večernjem terminu od 20.45 na stadionu "Đuzepe Meaca" Inter će dočekati Romu u jednom od najzanimljivijih mečeva 31. kola Serije A, a ovaj duel posebno zanimljivim čini to što ima veliki uticaj na borbu za titulu i plasman u Ligu šampiona.

Inter u ovaj susret ulazi kao lider šampionata i prvi favorit za osvajanje Skudeta, ali poslednji rezultati pokazuju da "neroazuri" nisu u najboljoj formi.

Iako imaju šest bodova prednosti u odnosu na gradskog rivala Milan, tim Kristijana Kivua je uoči reprezentativne pauze značajno usporio.

Nakon pobede nad Juventusom u Derbiju Italije, Inter je doživeo eliminaciju iz Lige šampiona od Bodeg limta, a zatim je u domaćem prvenstvu odigrao nekoliko razočaravajućih mečeva. Pobeda nad Đenovom nije uspela da pokrene ekipu, pošto je usledio poraz od Milana u "Derbiju dela Madonina“, kao i remi protiv Atalante posle primljenog gola u završnici.

U prošlom kolu „neroazuri“ su ispustili prednost protiv Fiorentine i na kraju osvojili samo bod (1:1), što je bio treći uzastopni meč bez pobede u Seriji A – nešto što im se nije dogodilo još od aprila 2023. godine.

Ipak, Inter je i dalje veoma snažan na svom terenu. Ove sezone na "Meaci" imaju 11 pobeda, dva remija i samo dva poraza, što je jedan od glavnih razloga zbog kojih i dalje drže vrh tabele.

S druge strane, Roma u Milano stiže sa ambicijom da nastavi borbu za mesto koje vodi u Ligu šampiona. "Vučica" je šesta na tabeli i trenutno ima isti broj bodova kao Juventus i samo tri manje od četvrtoplasiranog Koma, pa je svaki bod u završnici sezone izuzetno važan.

Ekipa Đan Pjera Gasperinija pred reprezentativnu pauzu prekinula je niz od pet utakmica bez pobede, pošto je savladala Leče minimalnim rezultatom (1:0).

Ipak, gostovanja su i dalje veliki problem za rimski klub.

Čak sedam od deset poraza u ligi Roma je doživela na strani, a poslednju pobedu u gostima u svim takmičenjima upisala je još u januaru.

Inter će u ovom meču biti jači za povratnika u tim – kapitena Lautara Martineza, koji je propustio nekoliko važnih utakmica. Argentinac je i dalje najbolji strelac Serije A sa 14 golova, od kojih je čak osam bilo za vođstvo njegovog tima.

U napadu će mu društvo verovatno praviti Markus Tiram, dok mladi Pio Espozito konkuriše za mesto u startnoj postavi.

Roma, sa druge strane, mnogo očekuje od Donijela Malena. Holandski napadač je od dolaska u januaru u odličnoj formi i već je postigao sedam golova u Seriji A.

Gasperini i dalje ima kadrovskih problema, pošto je Evan Ferguson i dalje povređen, dok se Paulo Dibala i Artem Dovbik polako vraćaju u ritam.

Sve u svemu, Inter ima ulogu favorita, ali Roma je već znala da iznenadi na „Meaci“, pa nas očekuje veoma zanimljiv i neizvesan duel.

Verujemo da će se gosti povući i vrebati šansu iz kontri, dok bi Inter oprezno trebao kontrolisati utakmicu i zbog toga tipujemo mali broj golova na čuvenom stadionu.

NAŠ TIP: |0-1&||0-2 (kvota 1.68)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć