FICO TRAŽI UKIDANJE SANKCIJA RUSIJI: Energetska bezbednost EU ispred političkih zabrana

V.N.

04. 04. 2026. u 17:33

SLOVAČKI premijer Robert Fico izjavio je danas da bi Evropska unija trebalo da ukine sankcije na rusku naftu i gas kako bi ojačala energetsku bezbednost, dodajući da bi Evropska komisija trebalo da obnovi dijalog s Rusijom.

ФИЦО ТРАЖИ УКИДАЊЕ САНКЦИЈА РУСИЈИ: Енергетска безбедност ЕУ испред политичких забрана

Fico je, kako prenosi Rojters, ocenio da bi Unija trebalo da prekine sa sankcijama na uvoz ruske nafte i gasa, obnovi isporuke preko naftovoda "Družba" i doprinese okončanju rata u Ukrajini, kako bi se ublažila energetska kriza povezana sa sukobima u Iranu.

U saopštenju nakon telefonskog razgovora sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, Fico je naveo da bi EU, a posebno Evropska komisija, trebalo odmah da obnovi dijalog sa Rusijom.

 - EU, a naročito Evropska komisija, bi trebalo bez odlaganja da nastave dijalog sa Rusijom i obezbede političko-pravni okvir koji će omogućiti državama članicama i Uniji u celini da nadoknade nedostajuće rezerve gasa i nafte, kao i da omoguće snabdevanje ovim strateškim sirovinama iz svih mogućih izvora i pravaca, uključujući Rusiju - istakao je Fico.

