NEOBIČNA INVESTICIJA: Vlasnik dela Ajfelovog tornja se odlučio na prodaju

SUVENIR tehnički može da bude bilo koja stvar koju želite da zadržite za uspomenu, a za većinu ljudi su to magneti, majice ili možda flašu lokalnog vina. Ipak, strastveni ljubitelji Francuske biće zainteresovani za nešto malo ozbiljnije, ali će morati da izdvoje konkretnu sumu za ovaj poduhvat.

Ajfelov toranj, simbol Pariza, izgrađen je još 1880-ih, uoči Svetske izložbe, a francuski inženjer Gustav Ajfel ga je projektovao na tri glavna nivoa. To je, naravno, bilo pre ere liftova, pa je penjanje do trećeg sprata podrazumevalo ogroman broj stepenica.

Danas su stepenice koje povezuju prizemlje i prvi sprat, kao i prvi i drugi sprat, obnovljene i modernizovane, ali šta je sa spiralnim stepeništem kojima možete ići sa drugog i treći sprat, gde je ujedno i Ajfel imao svoju kancelariju?

Stepenice su uklonjene 1983. godine, isečene na 24 dela, zamenjene liftovima i potom prodate na aukciji.

Takva je bila sudbina većine stepenika, ali se jedan deo i dalje nalazi na prvom spratu Ajfelove kule, dok Muzej Orse, park Vilet i Muzej istorije gvožđa takođe poseduju po jedan segment. Ostali su rasuti širom sveta, na mestima poput Diznilenda ili vrtova fondacije Joiši u Japanu.

Jedan deo bi mogao da završi i u dnevnoj sobi nekog srećnog kupca.

Anonimni prodavac je više od četiri decenije posedovao segment visok oko 2,6 metara, ali je odlučio da ga ponudi na aukciji.

Francuska aukcijska kuća "Artcurial" će 21. maja organizovati prodaju, a prema navodima artnet-a, cena bi mogla da dostigne i 50.000 evra, navodi Time Out.

Da li su se prodavali i drugi delovi spiralnih stepenica Ajfelovog tornja?

Da! Ovo je zapravo peta aukcija delova stepeništa koju je "Artcurial" organizovao od 2013. godine. Segment od 19 stepenika je svojevremeno prodat za 212.458 evra, dok je 2016. deo visok oko 2,6 metara dostigao vrtoglavih 523.800 evra, posle žestokog nadmetanja.

