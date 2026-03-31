ZA POLA SATA LEČE GORUŠICU: U UKCS prvi put primenili endoskopsku TIF metodu kod dva pacijenta

LEKARI UKCS primenili su prvi put endoskopsku metodu lečenja refluksne bolesti jednjaka - Transoral Incisionleš Fundoplication (TIF), čime je Srbija postala jedna od prvih zemalja u Evropi u kojima se ova procedura radi.

Novu endoskopsku proceduru izveo je tim lekara predvođen prof. dr Aleksandrom Pavlović Marković, direktorom Klinike za gastroenterohepatologiju, uz saradnju sa gastroenterologom, profesorom Rehanom Hajdrijem iz londonske "Klivlend" klinike, koji je zbog te procedure doputovao u Beograd.

Ovo je, inače, mlada tehnika, sa čijom primenom se u Evropi počelo pre sedam godina.

I dijagnostika i terapija PROF. Pavlović Marković ističe da je u stvari endoskopija "kraljica" gastroenterologije, i predstavlja pregled unutrašnjih šupljih organa, želuca, dvanaestopalačnog creva, debelog creva - jednim fleksibilnim instrumentom sa optikom i sa svetlom:

- To je sigurna metoda i ne dijagnostikujemo mi samo poremećaje gastrointestinalnog trakta, nego i terapijski delujemo. Ovim metodama skidamo polipe, karcinome do nivoa ispod same sluznice, ulazimo u pankreas, dreniramo ciste...

- Privilegovan sam jer smo dostigli važan cilj na Klinici za gastroenterohepatologiju UKCS. Ja sam im predstavio TIF metodu, i sarađivao sa timom UKSC tokom proteklih šest meseci, kao i sa Ministarstvom zdravlja Srbije. Dva lekara su došla i bila sa nama u Londonu, obučavala su se i bilo je zaista divno videti ih kako sada obavljaju dve operacije u Beogradu - poručio je londonski gastroenterolog.

Prednost ove metode za pacijente sa simptomima refluksne bolesti jednjaka, koji uzimaju lekove da smanje količinu kiseline do kraja života, a pritom imaju nuspojave, ogromna je.

- Ova procedura traje 30 minuta endoskopski, i ne samo da otklanja simptome koje ti pacijenti imaju, već oni više ne moraju da piju lekove - objasnio je prof. Hajdri.

Za naše lekare stručnjak iz Londona ima samo pohvale:

- Imao sam sreće da putujem svetom, i nikada nigde nisam dočekan sa takvom ljubaznošću i gostoprimljivošću, sa takvom predanošću i veštinama koje tim u Beogradu ima.

Direktorka Klinike za gastroenterohepatologiju prof. Marković Pavlović kaže da je ponosna na saradnju koju imaju sa profesorom iz Londona:

Bolest polovine populacije REFLUKSNA bolest jednjaka, ili narodski rečeno gorušica, prema rečima dr Pavlović Marković, u velikoj meri otežava život pacijentima, jer je reč o vraćanju želudačne kiseline u donji deo jednjaka: - Razlozi su različiti, ali jedan od glavnih jeste postojanje želudačne kile ili usporeno pražnjenje želuca. Između 30 i 50 odsto populacije ima ili sporadične ili kontinuirane probleme zbog toga.

- Do sada se ova metoda radila u osam zemalja u Evropi, dakle mi smo ipak među prvim zemljama i ponosni smo na to. Ovo je zapravo projekat ministra zdravlja dr Zlatibora Lončara. On je uputio naša dva doktora na kliniku "Klivlend" u Londonu, gde su se oni prvo edukovali. Imamo veliku podršku Ministarstva zdravlja. Ovo su skupe metode, svi aparati i instrumenti su skupi, a mi radimo u novim zgradama, kompletno savremeno opremljenim i prilagođenim prostorijama.

Doktorka je pojasnila da je reč o transoralnoj proceduri, koja se endoskopski plasira kroz usta, što znači da nema hirurgije, nema reza i sečenja.

- To je i veliki benefit za pacijenta zato što dobijamo obavijanje želuca oko donjeg dela jednjaka i mehanički štitimo sluznicu jednjaka od refluksa i vraćanja želudačne kiseline u donji deo jednjaka.