LUDILO BLOKADERA: Sad su studenti po potrebi - mesecima blokirali fakultet, a sad im smeta istraga u Rektoratu

DANAS su pripadnici Uprave kriminalističke policije ušli u prostorije Rektorata Univerziteta u Beogradu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u okviru sveobuhvatne istrage okolnosti zapaljenja pirotehnike na petom spratu Filozofskog fakulteta 26. marta 2026. godine, a potom i tragične smrti 25-godišnje devojke, te eventualne nepravilnosti u radu Rektorata, kao i eventualne druge nepravilnosti.

Jedna od studentkinja, napravila je scenu ispred rektorata!

Naime, ona je tvrdila da joj "panduri" smetaju da ode na predavanje!

- Ja danas treba da imam predavanja u ovoj zgradi gde nekakvi "panduri" opsedaju zgradu i ja sad treba da se pravim da je situacija normalna i da sa naoružanim ljudima sedim i slušam predavanja - govori ova blokaderka i dodaje da je ovo "totalno nenormalno".

To što se radi na tome da se istraži kako je došlo do tragične smrti studentkinje Filozofskog fakulta je nenormalno, a normalno im je bilo da se mesecima nije moglo ući na fakultete.

Normalne su im bile blokade i odluke nekakvih plenuma. Plenumi su mogli da zatvaraju fakultete, a vođenje istrage je za njih nedopustivo!

Pritom, sve vreme su ti isti blokaderi poturali narativ da su se pobunili da bi se istražio tragični slučaj u Novom Sadu, odnosno pad nadstrešnice.

Ali ovakvo ponašanje ne čudi, jer su i devojku koja je pre nekoliko dana pronađena mrtva ispred Filozofskog fakulteta nazivali samo "devojkom", a ne koleginicom ili studentkinjom.

Studenti su samo po potrebi, što samo dokazuje sa kakvim ljudima država i građani Srbije imaju posla...Kakvi to ljudi hoće da se pitaju i da vode ovu zemlju?

Srećom, narod je to prepoznao i glasao na izborima odlučivši da nikako ovakvima ne dozvoli da se dokopaju vlasti!

