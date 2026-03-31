DA LI MOŽE DA SE KUPI RADNI STAŽ ZA ODLAZAK U PENZIJU? Mnogima zbog ovoga godine staža "propadaju"

ZAPOSLENI sa više od 45 godina radnog staža često pokreću pitanje šta se dešava sa „viškom“ godina koje im ne ulaze u obračun penzije.

Ima i onih koji su radili preko pola veka, ali im se to ne priznaje, kao i ljudi kojima nedostaje malo staža do minimalnih 15 godina – i jednima i drugima doprinosi praktično „propadaju“.

Primer je žena iz Kragujevca koja ove godine ispunjava uslov za penziju po godinama, ali nema pun staž i pita se da li može da ga dokupi. Slično razmišlja i advokat iz Subotice, koji vodi spor sa PIO fondom i smatra da bi sistem solidarnosti morao da obuhvati i ove slučajeve.

Šta kaže zakon?

Prema važećem penzijskom zakonu nije moguće dokupiti radni staž, odnosno nije moguće jednokratnom uplatom doprinosa nadomestiti staž do uslova za penziju.

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, tačnije odredbama člana 15, omogućeno je da građani sami uplaćuju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Sva lica koja su na ovaj način uključena u osiguranje, u periodu njegovog trajanja ostvaruju staž osiguranja koji je izjednačen sa drugim osnovama osiguranja i uračunava se, kako za sticanje uslova za penziju, tako i za utvrđivanje mesečnog iznosa penzije.

Doprinosi po ovom osnovu se uplaćuju mesečno na jednu od 13 ponuđenih osnovica. Plaćanje doprinosa je regulisano Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i obavezno je za sva lica koja su uključena u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje. Shodno tome, i u slučaju kada osiguranik ima više od 45 godina staža, ukoliko je uključen u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, on ima obavezu plaćanja doprinosa.

Takođe, za zaposlene koji su u radnom odnosu posle navršene 65. godine života poslodavac je u obavezi da, kao i do tada, uplaćuje doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, na osnovu kojih se utvrđuje ukupan staž osiguranja do prestanka zaposlenja.

Sistem penzijskog i invalidskog osiguranja, zasnovan na tekućem finansiranju, počiva na principima obaveznosti, solidarnosti i uzajamnosti i ne predviđa mogućnost povraćaja doprinosa. Dakle, povraćaj doprinosa, prema važećim propisima, nije moguć ni u slučaju kada neko ima manje od 15 godina staža neophodnih da bi se, uz propisane godine života, ostvarilo pravo na starosnu penziju, a takođe ni u slučaju nastavka plaćanja doprinosa za lice koje je uključeno u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, nakon navršenja 45 godina staža, koliko najviše može iznositi penzijski staž za obračun visine penzije.

Isti zakon predviđa da je uplata doprinosa obavezna ako se nastavi s radom posle 65 godine. Ali u skladu sa Zakonom o PIO, penzijski staž za obračun visine penzije može iznositi najviše 45 godina, tako da će se osiguraniku ukoliko ima navršenih 65 godina života, ali ima manje od 45 godina staža, doprinosi do navršenih 45 godina staža uzimati u obzir prilikom obračuna visine penzije.

