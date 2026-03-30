VUČIĆ RAZGOVARAO SA PUTINOM, PRODUŽEN GASNI ARANŽMAN JOŠ 3 MESECA: Bićemo druga zemlja u Evropi koja ima najnižu cenu gasa
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obraća se javnosti, ističe da ćemo biti druga ili treća zemlja koja ima najnižu cenu gasa.
- Upravo sam završio razgovor sa Vladimirom Putinom, od medicine, farmacije, vakcina, do učešća ruskih komapnija u projektima u našoj zemlji. Razgovarli o bukavlno svim oblastima. Dobili smo još tri meseca produženje ugovora za gas, po veoma povoljnim uslovima.
U Evropi ćemo biti druga ili treća zemlja koja ima najnižu cenu gasa, najverovatnije druga iz Belorusije - rekao je Vučić.
REZIME GODINU I PO DANA PROTESTA I IZBORA: Vučić pobedio u svih 10 opština
30. 03. 2026. u 09:51
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
