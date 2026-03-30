Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO SA PUTINOM, PRODUŽEN GASNI ARANŽMAN JOŠ 3 MESECA: Bićemo druga zemlja u Evropi koja ima najnižu cenu gasa

В.Н.

30. 03. 2026. u 11:11

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obraća se javnosti, ističe da ćemo biti druga ili treća zemlja koja ima najnižu cenu gasa.

ВУЧИЋ РАЗГОВАРАО СА ПУТИНОМ, ПРОДУЖЕН ГАСНИ АРАНЖМАН ЈОШ 3 МЕСЕЦА: Бићемо друга земља у Европи која има најнижу цену гаса

Printskrin

- Upravo sam završio razgovor sa Vladimirom Putinom, od medicine, farmacije, vakcina, do učešća ruskih komapnija u projektima u našoj zemlji. Razgovarli o bukavlno svim oblastima. Dobili smo još tri meseca produženje ugovora za gas, po veoma povoljnim uslovima.

U Evropi ćemo biti druga ili treća zemlja koja ima najnižu cenu gasa, najverovatnije druga iz Belorusije - rekao je Vučić. 

STROŽA REGULATIVA DALA REZULTATE: Snažan fokus na zaštiti maloletnika