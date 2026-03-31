IRAN UBEDLJIV: Azijska selekcija pregazila Kostariku
IAKO fudbal u Iranu nije u prvom planu, ova reprezentacija uspela je da pobedi Kostariku u prijateljskoj utakmici Kostariku sa ubedljivih 5:0.
Već posle 45 minuta bilo je jasno da će azijska selecija upisati trijumf, pošto je tad na semaforu stajalo 4:0.
Dva puta je sa bele tačke pogodio Mehdi Taremi, po jednom su se u strelce upisali Ali Golizadeh i Mohamed Mohebi.
Konačan rezultat postavio je Mehdi Gaedi u 54. minutu. Iako je bilo još dosta vremena do kraja, ishod je ostao nepromenjen.
Prema najavama predsednika Svetske fudbalske federacije (FIFA), Đanija Infantina reprezentacija Irana bi trebalo da igra na Svetskom prvenstvu.
Ukoliko to bude slučaj nastupiće u Grupi G sa Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
ŠIPTARSKA POSLA! Evo šta su bolesnici uradili Turcima u Prištini
31. 03. 2026. u 09:20 >> 11:24
ALEKSA AVRAMOVIĆ OVO NIJE ZASLUŽIO! Trener ga ponizio pred celom halom i to zbog čega
31. 03. 2026. u 06:02
NEMAČKA SE OZBILjNO PRIPREMA ZA MUNDIJAL: "Panceri" imaju velika očekivanja na predstojećem Svetskom prvenstvu
SIGURNI učesnik Mundijala, Nemačka želi da reprezentativnu pauzu završi novom pobedom pred svojim navijačima na "MHP areni", dok Gana u duel ulazi uzdrmana serijom loših rezultata i bez mnogo samopouzdanja (20.45).
30. 03. 2026. u 11:30
NOVAK ĐOKOVIĆ STIGAO U SARAJEVO, DOŠAO DA NAVIJA ZA BOSNU! Neverovatna scena...
Najnovije vesti iz tenisa tiču se i - fudbala. Novak Đoković se za to pobrinuo.
30. 03. 2026. u 19:18
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
Komentari (0)