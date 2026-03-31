Fudbal

IRAN UBEDLJIV: Azijska selekcija pregazila Kostariku

Časlav Vuković

31. 03. 2026. u 17:37

IAKO fudbal u Iranu nije u prvom planu, ova reprezentacija uspela je da pobedi Kostariku u prijateljskoj utakmici Kostariku sa ubedljivih 5:0.

ИРАН УБЕДЉИВ: Азијска селекција прегазила Костарику

FOTO: Tanjug/AP

Već posle 45 minuta bilo je jasno da će azijska selecija upisati trijumf, pošto je tad na semaforu stajalo 4:0.

Dva puta je sa bele tačke pogodio Mehdi Taremi, po jednom su se u strelce upisali Ali Golizadeh i Mohamed Mohebi.

Konačan rezultat postavio je Mehdi Gaedi u 54. minutu. Iako je bilo još dosta vremena do kraja, ishod je ostao nepromenjen.

Prema najavama predsednika Svetske fudbalske federacije (FIFA), Đanija Infantina reprezentacija Irana bi trebalo da igra na Svetskom prvenstvu.  

Ukoliko to bude slučaj nastupiće u Grupi G sa Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom.

Novak Đoković podržao BiH (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković prisustvuje današnjoj utakmici Bosne i Hercegovine i Italije u Zenici, koja će nam dati odgovor na pitanje koja od ove dve reprezentacije će se prvi put posle 12 godina plasirati na Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se ovog leta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

31. 03. 2026. u 22:31

