IRAN UBEDLJIV: Azijska selekcija pregazila Kostariku

IAKO fudbal u Iranu nije u prvom planu, ova reprezentacija uspela je da pobedi Kostariku u prijateljskoj utakmici Kostariku sa ubedljivih 5:0.

Već posle 45 minuta bilo je jasno da će azijska selecija upisati trijumf, pošto je tad na semaforu stajalo 4:0.

Dva puta je sa bele tačke pogodio Mehdi Taremi, po jednom su se u strelce upisali Ali Golizadeh i Mohamed Mohebi.

Konačan rezultat postavio je Mehdi Gaedi u 54. minutu. Iako je bilo još dosta vremena do kraja, ishod je ostao nepromenjen.

Prema najavama predsednika Svetske fudbalske federacije (FIFA), Đanija Infantina reprezentacija Irana bi trebalo da igra na Svetskom prvenstvu.

Ukoliko to bude slučaj nastupiće u Grupi G sa Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom.

