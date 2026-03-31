LEGENDA SVE OTKRILA! Evo na kom će turniru Đoković igrati pre Rolan Garosa! "Javili su mi, dolazi..."

31. 03. 2026. u 14:23

Novak nije bio na terenu još od Australijan opena.

ЛЕГЕНДА СВЕ ОТКРИЛА! Ево на ком ће турниру Ђоковић играти пре Ролан Гароса! Јавили су ми, долази...

FOTO: Tanjug/AP

Srpski teniser Novak Đoković odustao je od učešća na Mastersu u Monte Karlu, ali organizatori turnira u Madridu veruju da će zaigrati u ovom gradu!

Vlasnik 24 Grend slem titule je u 2025. godini ispao na startu mastersa u prestonici Španjie, pa ne mora da brine oko gubitka bodova.

Nema sumnje da je Đokoviću neophodna provera pred takmičenje na pariskoj šljaci, koji je osvajao tri puta u karijeri.

Kako je otkrio direktora mastersa u Madridu, legendarni bivši as Felisijano Lopez, veruje da će ih nekadašnji broj 1 ATP liste i ove godine počastiti svojim učešćem. Svakako, Đoković pažljivo razmatra raspored po turnirima, ali očigledno je već "prelomio".

Foto: Profimedia

"Jedva čeka da dođe u Madrid, javili su mi. Očigledno je da je Đokovicćev raspored u poslednje vreme takav kakav jeste. Ima mogućnost da igra vrlo malo, a da se i dalje takmiči za velike titule sa skoro 40 godina. Ono što verujem jeste da želi da dođe u Madrid, tako da je u sezoni na šljaci to jedan od njegovih prioriteta, očigledno posle Rolan Garosa", rekao je Lopez.

On je zatim dodao:

"Moramo da budemo zahvalni na tome, jer on igra tako malo i bira svoje turnire tako specifično i precizno... Treba biti oprezan, ali ako sve bude u redu, imaćemo i Đokovića u Madridu", najavio je Felisijano Lopez.

Srpski as je u 2025. očajno počeo sezonu na šljaci, doživeo rane poraze u Monte Karlu i Madridu, da bi formu vratio u Ženevi osvojivši jubilarnu 100. titulu. Propustio je lane masters u Rimu, gde je u prošlosti imao uspehe, a izgleda da će to biti slučaj i ove.

U Madridu je osvojio ukupno tri titule. Nije ni mogao više, jer je tokom istorije, to bio omiljeni masters za Rafaela Nadala, naravno, posle Rolan Garosa.

Masters Madrid je na programu od 22. aprila do 3. maja, titulu brani Kasper Rud. Norvežanin je prošle godine savladao Britanca Džejka Drejpera rezultatom 2:1.

BONUS VIDEO: MEKINRO ZA NOVOSTI: Smešno je što Novaku nije bilo dozvoljeno da igra u Americi 

 

Novak Đoković podržao BiH (VIDEO)
Novak Đoković podržao BiH (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković prisustvuje današnjoj utakmici Bosne i Hercegovine i Italije u Zenici, koja će nam dati odgovor na pitanje koja od ove dve reprezentacije će se prvi put posle 12 godina plasirati na Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se ovog leta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

31. 03. 2026. u 22:31

EVOLUCIJA ČUVANJA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija

EVOLUCIJA ČUVANjA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija