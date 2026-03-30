VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.

- Što se mog prisustva tiče na Brionima u potpunosti podržavam Zorana Milanovića apsolutno je u pravu mene tamo nije mesto. Uvek sam želeo da kao predsednik Srbije odem i položim cvet u Jasenovac i to mi je uvek bilo neuporedivo važnije, a da idem na Brione mogu da idem samo kao deo profesionalnih obaveza da čujem i drugu stranu da razgovaram jer nikada od dijaloga nisam bežao - rekao je Vučić za Tanjug.

On je tako odgovorio na pitanje da prokomentariše poruke iz Zagreba odnosno izjavu Milanovića da će otkazati skup procesa Brdo-Brioni u maju jer ne želi njegovo, Vučićevo učešće na tom skupu zbog izjava u prethodnom periodu.

Milanović nije morao, kaže Vučić, da otkazuje ceo skup već je mogao lepo da pozove svoje drugove iz Prištine, Tirane i odakle god hoće, jer im svakako ne bi kvario i remetio tu idiličnu atmosferu.

- Što se tiče izjava i toga na šta se poziva Zoran Milanović, ja mu nisam potrčko i ja mu nisam Plenković da može da misli da se iživljava na meni kao što se iživljava na nekim svojim ljudima ili na nekim drugim predstavnicima zemalja, kao što nisam potrčko ni Plenkovića ni Grlić Radmana koji će da mi određuju šta ću da govorim, već govorim kao slobodni i slobodarski predsednik Srbije i govorim istinu - poručio je Vučić.

TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

Podsetimo, hrvatskom predsedniku Zoranu Milanoviću nisu se svidele izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića zbog kojih je, kako je saopštio, odlučio da otkaže samit Brdo-Brioni koji je trebalo da bude održan u maju.

- Političke izjave i postupci predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića kojima svedočimo poslednjih dana i nedelja u potpunoj su suprotnosti s ciljem Procesa Brdo-Brijuni, narušavaju međudržavne odnose i ugrožavaju mir i stabilnost na području jugoistočne Evrope. Predsednik Republike Hrvatske Zoran Milanović smatra kako u takvim okolnostima ne postoje uslovi i nije moguć dolazak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u Republiku Hrvatsku - navodi se u kabinetu Milanovića.

Hrvatski predsednik je saopštio da je o tome obavestio šefove država i da će naredni samit biti održan kad se za to budu stekli uslovi.

Milanović u saopštenju nije naveo koje tačno izjave srpskog predsednika su mu zasmetale.