RUSIJA ODLUČNA: Nećemo isporučivati naftu zemljama koje su uvele ograničenja cena

RUSIJA neće snabdevati naftom zemlje koje su uvele ograničenje cena, rekao je zamenik ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko u intervjuu za ruski list „Izvestija“, ističući da će Moskva odluke o mogućim isporukama zasnivati na stanju odnosa sa pojedinačnim zemljama.

- Energetska tržišta su trenutno veoma nestabilna, sa nedostatkom ponude i skokovima cena. Rusija neće prodavati naftu zemljama koje uvode ograničenje cena na ruske barele - rekao je ruski zvaničnik, misleći posebno na Japan, koji još nije izrazio interesovanje za kupovinu.

„Ograničenje cena je antitržišna mera“

Krajem 2022. godine, G7, EU i Australija su zapretile osiguravačima i prevoznicima sankcijama ako budu servisirali rusku naftu po ceni višoj od 60 dolara.

U februaru 2023. godine, takođe su postavili ograničenje cena za ruske derivate, na 45 dolara po barelu za teško gorivo i 100 dolara po barelu za laka goriva, kao što su benzin i dizel.

Članice G7 su Sjedinjene Američke Države, Japan, Kanada, Nemačka, Francuska, Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo, a EU je u potpunosti uključena u grupu od 1977. godine, prema veb-sajtu francuskog predsedništva G7.

- Japanska vlada se obavezala da će uvesti ograničenje cena ruske nafte. Ovo je antitržišna mera koja remeti lance snabdevanja - rekao je ruski zvaničnik u intervjuu.

Ponovio je da Rusija neće snabdevati naftom zemlje koje podržavaju „provokativnu“ meru.

Iran preuzima kontrolu nad Ormuskim moreuzom

Sredinom marta, Vašington je privremeno ukinuo sankcije ruskoj nafti kako bi poboljšao snabdevanje, pošto je američko-izraelski rat protiv Irana poremetio snabdevanje iz regiona Persijskog zaliva.

Iran je preuzeo kontrolu nad Ormuskim moreuzom kao odgovor na američko-izraelske napade, zabranjujući tranzit brodovima povezanim sa SAD, Izraelom i njihovim saveznicima.

Brodovi iz „prijateljskih“ zemalja moraju da koordiniraju tranzit sa iranskom mornaricom kako bi se osigurala bezbednost, saopštile su iranske vlasti.

Tajland, Filipini, Indonezija i Šri Lanka su se poslednjih nedelja raspitivali o ruskoj nafti, prema zvaničnicima i izveštajima medija.

Južna Koreja je juče potvrdila da je uvezla 27.000 tona naftnih derivata iz Rusije, koji se koriste u proizvodnji petrohemikalija i plastike.

- Zvanični zahtevi stranih zemalja biće pažljivo razmotreni - rekao je Rudenko u intervjuu, dodajući da će Moskva prilikom donošenja odluka dati prioritet stanju odnosa Rusije sa svakom zemljom i zaštiti nacionalnih ekonomskih interesa.

Moguća potpuna zabrana izvoza benzina

Ruska vlada je naznačila da planira da potpuno zabrani izvoz benzina od 1. aprila, javila je novinska agencija Interfaks.

Zamenik premijera Aleksandar Novak naložio je Ministarstvu energetike da sastavi nacrt odluke.

Zabrana će ostati na snazi do tri meseca, rekao je neimenovani izvor ruskoj novinskoj agenciji u petak.

Prošle nedelje, šef Gasprom njefta Aleksandar Djukov rekao je da bi izvoz benzina trebalo zabraniti na dva do tri meseca kako bi se zaštitile zalihe na domaćem tržištu.

Vlada je već krajem januara zabranila izvoz svih vrsta benzina, dizela, brodskih goriva i drugih gasnih ulja, ali samo kompanijama koje se ne bave proizvodnjom ili rafiniranjem nafte.

Očekuje se da će zabrana ostati na snazi do kraja jula.

(Indeks.hr)

