LUKAKU I NAPOLI U KLINČU! Aktuelni šampion Italije izbacuje reprezentativca Belgije iz tima?!

Filip Milošević

31. 03. 2026. u 15:31

Romelu Lukaku je odlučio da se samoinicijativno leči u domovini, što je razbesnelo sve ljude u Napulju.

To se nije dopalo gazdi Napolija Aureliju De Laurentisu, pa je Lukaku još u petak, kad se saznalo za njegovu ideju, upozoran da će snositi posledice ako to zaista i uradi.

Postavljen mu je ultimatum da se do danas u 11.30 pojavi u trening kampu Kastel Volturno, ali to se nije desilo. I više se o tom klinču između kluba i igrača ne šuška. Sad je sve izašlo u javnost.

“Napoli objavljuje da igrač Romelu Lukaku nije odgovorio na zahtev da danas nastavi sa treninzima. Klub zadržava pravo da odluči o adekvatnoj disiplinskoj meri, kao i o tome da li će fudbaler uopšte ostati aktivan u timu”, saopštio je Napoli.

Srpski teniser Novak Đoković prisustvuje današnjoj utakmici Bosne i Hercegovine i Italije u Zenici, koja će nam dati odgovor na pitanje koja od ove dve reprezentacije će se prvi put posle 12 godina plasirati na Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se ovog leta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama

