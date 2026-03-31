KAKVA UTAKMICA U BAČKOJ TOPOLI: Srbija spektakularnim golovima pobedila Saudijsku Arabiju (FOTO/VIDEO)

KAKVU utakmicu su u Bačkoj Topoli odigrali Srbija i Saudijska Arabiji. "Orlovi" su teže nego što se očekivalo i posle preokreta pobedili sa 2:1.

Izabranici Veljka Paunovića su ovaj meč dočekali posle poraza od Španije (0:3), ali uspeli su to brzo da zaborave i spektakularnim golovima Strahinje Pavlovića i Aleksandra Mitrovića srušili učesnika Svetskog prvenstva.

Sigurno je ovo bila dobra provera za igrače koje treniera Erve Renar. Azijska selekcija na iznenađenje svih povela u 8. minutu. Vredi istaći da joj je domaćin pokloni pogodak.

Loše su komunicirali naši fudbaleri. Aleksa Terzić je vratio slabo loptu za Predraga Rajkovića, to je iskoristio Alhamdan, obišao je golmana Srbije i ubacio loptu u praznu mrežu.

Od tog momenta pa do kraja susreta igralo se na polovini Saudijske Arabije. Kad god bi "orlovi" došli u situaciju da poravnaju rezultat isprečio se sjajni Mohamed Al Ovajis i dobrim intervencijama sprečavao "orlove" da izjednače.

Odlučio je Paunović da u drugom poluvremenu izvrši nekoliko izmena i to se ispostavilo kao odličan potez.

Srbija je nastavila da pritiska i to se isplatilo. Spektakularan gol je u 66. minutu postigao Strahinja Pavlović. Aleksa Terzić je centrirao sa leve strane, a makazice je uhvatio štoper Milana i majstorski zatresao mrežu rivala.

Samo četiri minuta kasnije rezervisti su stupili na scenu. Sa desne strane je centrirao Ognjen Mimović, a kapiten Aleksandar Mitrović je glavom zakucao loptu. Ovo je bio njegov 64. pogodak u dresu reprezentacije.

Do kraja utakmice naša selekcija je mogla da postigne još neki gol, ali u tome nije uspela. Ipak, uspela je da sačuva trijumf.

Koliko je Srbija bila bolji rival vidi se i kroz statistiku. "Orlovi" su uputili 23 šuta (10 u okvir), naspram tri rivala. U kornerima je bilo 10:1, dok je posed lopte bio 59-41%.

Srbija naredni meč igra 4. juna protiv jednog od domaćina Svetskog prvenstva, selekcije Meksika.

Drugo poluvreme: Srbija - Saudijska Arabija 2:1

90+4' - Kraj utakmice!

81' - Još dve izmene u Srbiji. Milinković Savić i Stanković završili su utakmicu, a poslednjih desetak minuta igraće Njegoš Petrović i Saša Lukić.

70' - NOVI POGODAK! Kakva akcija rezervista za preokret "orlova". Mimović je odlično centrirao, a Mitrović glavom zakucao loptu u mrežu.

66' - GOOOOOL! Srbija je izjednačila! Majstorija Strahinje Pavlovića. Aleksa Terzić je centrirao sa leve strane, a makazice je uhvatio štoper Milana i majstorski savladao do ovog trenutka odličnog Al Ovajisa.

60' - Odmah se kapiten "orlova" našao u šansi, ali je njegov pokušaj iz dobre pozicije izblokiran.

57' - Dobar pokušaj Milinković Savića. Lopta je otišla malo pored gola. Još dve izmene pravi Paunović. Jović i Eraković su izašli, a priliku su dobili Aleksandar Mitrović i Ognjen Mimović. Iz igre je izašao i Mijat Gaćinović, dok je šansu dobio Filip Kostić.

55' - Odlično brani Al Ovajis. Opet je zaustavio udarac Gaćinovića. Probao je fudbaler AEK-a iskosa sa leve strane, no nije bio precizan.

47' - "Orlovi" su postigli gol preko Pavlovića, ali on je opravdano poništen pošto se fudbaler Milana našao u ofsajdu.

46' - Dve promene napravio je Veljko Paunović na startu drugog poluvremena. U igru su ušli Petar Stanić i golman Đorđe Petrović. Meč je gotov za Lazara Samardžića i Predraga Rajkovića.

Prvo poluvreme: Srbija - Saudijska Arabija 0:1

45+2' - Dobar napad naše reprezentacije. Milinković Savić je proigrao Terzića, ovaj je sjajno centrirao, iz prve je šutirao Gaćinović, no Al Ovajs je još jednom dobro intervenisao. To je bilo sve što se tiče prvog poluvremena!

45' - Prvo poluvreme je produženo za dva minuta.

38' - Srbija je morala bolje da reši napad. Luka Jović je šutirao iz okreta, no deluje da je bolja opcija bila da je proigrao Gaćinovića. Od svega "orlovi" su dobili korner iz koga nisu zapretili.

29' - Ovo je trebalo da bude velika šansa za domaćina. Milinković Savić je izveo slobodan udarac sa 18 metara, ali je pogodio živi zid. U nastavku akcije loše je šutirao Strahinja Pavlović.

23' - Kakva prilika za Srbiju nije iskorišćena. Milinković Savić je sjajno gurnuo loptu u prostor za Birmančevića koji je izašao sam sa protivničkim golmanom, ali je on sjajno intervenisao i sačuvao svoju mrežu.

22' - Prvi žuti karton na utakmici. Kano se našao u beležnici sudije Balaža Berkea. Bio je to veoma oštar start, čak i na ivici crvenog kartona.

17' - Moglo je ovo mnogo bolje da bude po Srbiju. Lazar Samardžić je dobio loptu u dobroj poziciji, ali je njegov pokušaj bio izblokiran.

12' - Opasna kontra gostiju. Ipak, odbrana je ovog puta bila na visini zadatka, pa nije došlo do nove promene rezultata.

8'- GOL! Saudijska Arabija je šokirala Srbiju. Loše su komunicirali naši fudbaleri. Terzić je vratio lošu loptu za Rajkovića, to je iskoristio Alhamdan, obišao je golmana Srbije i ubacio loptu u praznu mrežu.

4' - Prva dobra prlika. Glavom je šutirao Luka Jović posle centaršuta Aleksandra Stankovića, no dobro je bio postavljen Al Ovajis i uspeo je da uhvati loptu i spreči igrača AEK-a da postgine gol.

2' - "Orlovi" su izveli prvi korner, ali nije bilo opasnosti po gosti. Ubrzo potom Lazar Samardžić je iznudio slobodan udarac.

1' - Počela je utakmica, sa centra je krenula Srbija.

Sastavi timova:

SRBIJA (4-2-3-1): Rajković – Eraković, Milenković, Pavlović, Terzić – Stanković, Sergej Milinković Savić – Gaćinović, Samardžić, Birmančević – Jović.

SAUDIJSKA ARABIJA: Al Ovajis, Al Mufarij, Alsahafi, Abdulhamid, Boušal, Al-Aliva, Aljohani, Hamed, Alhamdan, Masud, Kano.

Uoči meča:

Izabranici Veljka Paunovića su 27. marta poraženi od Španije sa 3:0. Pokazala je "furija" našoj selekciji na čemu mora da radi i šta da popravi pred naredne izazove.

Upravo je okršaj sa Saudijskom Arabijom dobra prilika da se upiše pobeda i podigne samopouzdanje.

Srbija je svakako favorit na ovoj utakmici, ali treba biti oprezan pošto je fudbal u ovoj azijskoj državi u velikom usponu poslednjih godina.

"Orlovi" i Saudijska Arabija će se sastati prvi put u istoriji, a za goste je ovo dobra provera pred Svetsko prvenstvo.

Ova selekcija će na Mundijalu igrati u grupi H sa Španijom, Zelenortskim Ostrvima i Urugvajem.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“