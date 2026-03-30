NOVAK ĐOKOVIĆ STIGAO U SARAJEVO, DOŠAO DA NAVIJA ZA BOSNU! Neverovatna scena...

Najnovije vesti iz tenisa tiču se i - fudbala. Novak Đoković se za to pobrinuo.

Tanjug/AP

Najbolji srpski teniser danas je, naime, doputovao u Bosnu i Hercegovinu.

I to da bi za - navijao za Bosnu.

Tako javlja tamošnji portal "Kliks", ističući sledeće:



"Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković stigao je u Sarajevo nakon čega će se zaputiti za Zenicu.

Srpski teniser je u ovim trenucima sletio u naš glavni grad, a očekuje se da će sutra prisustvovati utakmici u Zenici protiv Italije."

Novak Djokovic stigao u Sarajevo , sutra ce prisustvovati barazu u Zenici 🇧🇦



#football ⚽️https://t.co/xohi7N1qnR — Milica Milutinovic (@MilicaM84932667) March 30, 2026

Podsetimo, upravo je Nole pre nekoliko dana javno proslavio uspeh - Bosne i Hercegovine.

A posebno i uspeh - Edina Džeka.

Naime, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u finale "staze A" evropskog baraža kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, pošto je u četvrtak uveče u Kardifu u polufinalu posle penala pobedila selekciju Velsa rezultatom 4:2, a tokom 120 minuta igre bilo je 1:1.



Danijel Džejms je golom u 51. minutu doveo Vels u prednost, a Edin Džeko je u 86. minutu pogodio za izjednačenje.



Ermedin Demirović nije realizovao prvi penal za BiH, ali su zatim Brenan Džonson i Neko Vilijams bili neprecizni u trećoj i četvrtoj seriji pa je tako gostujuća reprezentacija došla do finala baraža za Mundijal.

I, dok BiH čeka utorak i 20.45, kada će se za plasman na Svetsko prvenstvu na svom terenu boriti protiv Italije, Novak Đoković na Instagramu slavi i dosadašnji uspeh Bosanaca, i činjenicu da je Džeko već 20. godinu zaredom uspeo da bude strelac u dresu Bosne.

- Bravo Edine! Bravo BiH! - poručio je Nole.

Foto: Printskrin Instagram/djokernole Novak Đoković čestita Bosni i Edinu Džeku na uspehu

Bosna i Hercegovina igra u utorak od 20.45 u Zenici protiv Italije, pa ko pobedi - ide na Mundijal, a poražena ekipa će, poput Srbije, gledati Svetsko prvenstvo putem malih ekrana.

