SIJARTO PORUČUJE: Glavni zadatak mađarske vlade da zaštiti zemlju od energetske krize

MINISTAR spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas da je glavni zadatak mađarske vlade da zaštiti zemlju od energetske krize, tako što će da obezbedi snabdevanje i spreči nagle skokove cena.

Foto: Profimedia

Obraćajući se lokalnim preduzetnicima u centralnom mađarskom gradu Čegledu, Sijarto je istakao da je Mađarska tokom proteklih 15 godina revidirala sistem podsticaja za investicije kako bi proširila podršku domaćim malim i srednjim preduzećima.

To je, kako je rekao, bio ključni potez s obzirom na niz kriza sa kojima se zemlja suočila – finansijski kolaps 2008-2010, ilegalnu migraciju, pandemiju korona virusa i četvorogodišnji sukob u Ukrajini, prenosi MTI.

- Sada se na sve to nadovezao sukob u Iranu. Zatvaranje Ormuskog moreuza, koje blokira 20 odsto globalnog snabdevanja naftom, kao i odbijanje Evrope da koristi jeftine ruske energente, moglo da izazove ozbiljan energetski deficit - istakao je Sijarto.

On je naveo da sa gasnim rezervama EU od samo devet odsto godišnje potrošnje, posao vlasti nije samo da Mađarsku drži izvan ratova, već i da štiti narod i preduzeća od njihovih posledica.

Sijarto je naglasio da konkurentne cene energenata ostaju ključna privlačnost za investitore, pozivajući se na upozorenja poslovnih lidera da bi poskupljenja mogla da dovedu do smanjenja proizvodnje i gubitka radnih mesta.

Kako bi se to ublažilo, Mađarska je odredila maksimalne cene za benzin i dizel i na preduzeća i na domaćinstva.

- Mere poput prekida snabdevanja ruskim energentima utrostručile bi račune za komunalije, uništile porodice i ugrozile radna mesta - rekao je on.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja