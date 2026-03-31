DAČIĆ IZAŠAO IZ BOLNICE: "Lečenje nije završeno, moj organizam preživeo težak šok"

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić objavio je da je danas izašao iz bolnice.

- Bogu hvala, kao i lekarima i medicinskom osoblju Kliničkog centra, danas sam izašao iz bolnice. Lečenje nije završeno, jer je moj organizam preživeo težak šok. Biće potrebno vreme i razumevanje saboraca da se mogu baviti samo strateškim magistralnim pitanjima, sledeći put koji je narod podržao kada sam bio na ivici između života i smrti. Pošto je Ivica iz te borbe skrenuo na stranu života, očekujem da tim putem nastavimo svi zajedno, jer je narod svojom empatijom jasno pokazao pravac, i koji je sud jedino važeći i značajan - objavio je Dačić na svom Instagram nalogu.

On je zahvalio svima koji su se molili i brinuli za njega.

- Sve dok moje srce kuca i dok moja pluća budu disala, budite sigurni da će srce biti na levoj strani, a pluća puna srpskog vazduha! Živela Srbija, idemo dalje! - naveo je Dačić.