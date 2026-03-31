ŠIPTARSKA POSLA! Evo šta su bolesnici uradili Turcima u Prištini

PRLjAVA igra pred meč odluke!

Foto: Profimedia

Naime, fudbalska reprezentacija lažne države Kosovo i Turska igraju večeras u 20:45 odlučujući meč za odlazak na Svetsko prvenstvo. Ulog je izuzetno veliki za obe reprezentacije, a čelnici zemlje i Fudbalskog saveza tzv. Kosova čine sve što je u njihovoj moći da motivišu igrače za ključnu utakmicu.

Tako će u slučaju pobede svaki član lažne reprezentacije dobiti bonus od milion evra, a strelac pobedonosnog gola trebalo bi da dobije i statuu u Prizrenu.

Kosova’da Milli takımımıza yapılanlar!



Gece yarısı A Milli Takımımızın konakladığı otele gelen bir grup Kosovalı taraftar, yüksek sesli havai fişeklerle takımımızı uykusundan uyandırdı.



Otelin etrafında herhangi bir güvenlik önleminin alınmaması da dikkat çekti.



O anları, gezi… pic.twitter.com/GoIykBaPQX — Aykırı (@aykiri) March 31, 2026

A uz sve to navijači lažne države Kosovo odlučili su da dodatno naude današnjem protivniku tako što su ga ostavili bez sna noć pre velike utakmice. Tako su ispred hotela u kojem su bili smešteni turski igrači i ostatak delegacije organizovali veliki vatromet. Eksplozije su bile prilično glasne, a Fudbalski savez Turske kaže da su razočarani ponašanjem navijača lažne države Kosovo.

- Šta se desilo sa našom reprezentacijom na Kosovu. Grupa kosovskih navijača stigla je ispred hotela oko ponoći i probudila naše reprezentativce glasnim vatrometom. Svakako treba napomenuti da postoji obezbeđenje oko hotela

Pobednik ove utakmice na Svetskom prvenstvu igraće u Grupi D zajedno sa Australijom, Paragvajem i jednim od domaćina takmičenja, SAD.

