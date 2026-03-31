Politika

"TO JE SUŠTINSKA RAZLIKA PONOŠA I VUČIĆA" Dina Vučinić odbrusila Zdravku: Ne zna on gde se te male mesne zajednice nalaze

В.Н.

31. 03. 2026. u 16:48

DINA Vučinić, predsednica Skupštine Novog Sada ocenila je da je razlika između Ponoša i Vučića ta što se Ponoš dodvorava strancima, a Vučić misli o svom narodu. Ona je odgovorila na Ponošev post na mreži "Iks" u kom pređa predsednika Aleksandra Vučića.

ТО ЈЕ СУШТИНСКА РАЗЛИКА ПОНОША И ВУЧИЋА Дина Вучинић одбрусила Здравку: Не зна он где се те мале месне заједнице налазе

Foto: Printscreen

- Ponoš, čovek koji je uništio srpsku vojsku i topio srpske tenkove, brže bolje je stao na stranu Hrvata, jer je zabrinut što se na Brionima neće održati samit Brdo-Brioni. Nisu valjda izbori u Kuli, jednoj maloj opštini u Republici Srbiji razlog otkazivanja tako 'važnog' samita. Nije Vučić organizator samita, na njima je da ga pozovu, na njemu je da li će doći ili ne. Ne treba Ponoš da brine za Vučićevo kretanje. Kao što je mogao da vidi, njega je poslednjih nedelja dočekalo desetine hiljada građana u svim delovima Srbije, spontano razgovarajući sa predsednikom, bez protokola, bez obezbeđenja - navela je Vučinić.

Vučinić je istakla da Ponoš ne može da zamisli razgovor sa građanima, jer njega to sigurno zamara.

- Ne zna on gde se te male mesne zajednice nalaze, a i nije siguran kako bi ga narod dočekao, ali zato je Ponoš vrlo zabrinut za Brione i samit. Da pogodimo kako bi učestvovao Ponoš na samitu? Pa govorio bi protiv svoje zemlje i dodvoravao se strancima koji ne misle o interesu srpskog naroda. To je suštinska razlika Ponoša i Vučića i neka tako ostane! - napisala je Vučinić. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama