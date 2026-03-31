UKIDANJE PENALA ZA PREVREMENO PENZIONISANJE? Ovo su detalji predloga, važiće samo 2 uslova za penziju

SINDIKAT penzionera "Nezavisnost" predlaže ukidanje doživotnih penala za one sa 40 godina staža.

Inicijativu predsednika Sindikata penzionera "Nezavisnost" Miloša Grabundžije da se poboljša položaj penzionera tako što će se ukinu penali za one koji imaju 40 godina staža, podržavaju i ostale njihove kolege.

Svi su saglasni da nije u redu da neko ko je punih 40 godina izdvajao novac za doprinose za penziono-invalidsko osiguranje ima doživotne penale zbog toga što se mlad zaposlio i otišao u penziju pre navršenih 65 godina života.

Sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, Zoran Mihajlović kaže da je SSSS još pre dve godine dostavio predlog u tom pravcu Socijalno-ekonomskom savetu.

- Socijalno ekonomski savet je prihvatio našu inicijativu da nakon navršenih 65 godina života više ne bude penala i da se onima koji su imali penale do tada, vrati normalna penzija. Ideja je da ne bude doživotno penalisanje nego dok se ne napuni 65 godina života. I ova inicijativa Sindikata penzionera "Nezavisnost" je sasvim prihvatljiva i zaslužije našu pažnju i podržaćemo je - ističe Mihajlović.

- Zašto bi mu to neko uzimao. Neko je radio 35 godina i sa 65 godina nema nikakva umanjenja penzije, a neko ko ima 40 godina staža i otišao je ranije on ima doživotne penale. To nije logično i nije korektno. Zato to uvek mora da bude tačka dnevnog reda na sednicama Socijalno-ekonomskog saveta. To je u stvari vraćanje na jedan stari zakon, da imate dva uslova za odlazak u penziju, a to su 40 godina radnog staža ili 65 godina života. Mislim da će to teško biti prihvaćeno ali ćemo mi taj predlog podržati - naglašava Mihajlović.

Da predlog da se posle 65 godine života ukinu penali onima koji su otišli u penziju sa napunjenih 40 godina staža, ali nedovoljnim brojem godina, nije nov potvrđuje i Milan Nenadić, predsednik Saveza penzionera Vojvodine.

- Sindikati i penzionerska udruženja više godina unazad predlažu da se tim ljudima, koji su rano počeli da rade i nemaju uslove za odlazak u penziju zbog starosti, a imaju 40 godina staža, ne umanjuje penzija doživotno, nego da im se umanjuje samo do 65 godine života. To je predlog godinama unazad koji nije razmatran zbog teške situacije u Fondu PIO ranijih godina. Sada je situacija u Fondu PIO dobra i mislim da bi to bilo sada moguće i da to nije toliko veliko opterećenje za državu i da to može da se uradi. Ti ljudi su zaslužili da im se ne umanjuje penzija dok su živi, već samo do 65 godine - kaže za Kurir Nenadić.

