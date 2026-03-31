BRAVO ZA OGNJENA MILIĆA: Mladi srpski teniser osvtvario pobedu na turniru u Japanu
MLADI srpski teniser Ognjen Milić sjajno je počeo učešće na čelendžeru u Mijazakiju (Japan). On je pobedio Danca Karla Emila Overbeka sa 6:4, 7:6(4).
Nije se ovom 18-godišnjaku dalo da prošle nedelje u Jokaičiju preskoči prvu prepreku, ali sad je to uspeo da uradi i ostvario je veliki uspeh.
Milić je u prvom setu vrlo brzo poveo sa 5:2, ipak rival je vratio jedan brejk, no do preokreta nije mogao.
U drugom delu meča viđena je mnogo veća borba. Danac je pri rezultat 3:5 servirao za set, ali tad je 425. na ATP listi uspeo da napravi brejk. Potom je u taj-brejku bio bolji u ključnim trenucima i uspeo je da slavi posle 96 minuta.
Milić će u drugom kolu igrati protiv Kineza Ji Džoua.
