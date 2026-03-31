NEVIĐENI BEZOBRAZLUK! Da li je Dejtonski sporazum u Bosni i Hercegovini paravan za fudbalsku špijunažu veka?

Opsadno stanje i špijunske igre: Da li su Italijani prešli granicu dozvoljenog pred pakao Zenice?

Foto: Profimedia

Atmosfera pred odlučujući meč mundijalskog baraža u Zenici dostigla je tačku ključanja. Ono što je trebalo da bude „samo“ fudbalska utakmica, pretvorilo se u pravi triler sa elementima špijunskog filma. Sve je počelo onog trenutka kada je Bosna i Hercegovina u dramatičnoj penal-seriji u Kardifu eliminisala Vels. Kamere su tada zabeležile italijanske zvezde, Guljelma Vikarija i Federika Dimarka, kako euforično slave trijumf „Zmajeva“. Razlog je jasan – Azuri su uvereni da će protiv podmlađene ekipe Sergeja Barbareza lakše overiti vizu za Mundijal.

Međutim, teren Bilinog polja i tradicionalno vatrena publika u Zenici nisu jedini faktori koji brinu Italijane. Strah od trećeg uzastopnog neodlaska na Svetsko prvenstvo toliko je veliki da su, izgleda, odlučili da ništa ne prepuste slučaju. Nakon uobičajenih žalbi na kvalitet trave i medijskih „otrovnih strelica“, usledio je šokantan potez – optužbe za špijunažu u koje je umešan ni manje ni više nego vojnik EUFOR-a!

Dok je reprezentacija BiH mirno uvežbavala taktiku u svom kampu u Butmiru, primećena je sumnjiva aktivnost. Prema pisanju portala Sportsport.ba, jedan vojnik iz italijanskog kontingenta EUFOR-a, čija je zvanična misija očuvanje mira i sprovođenje Dejtonskog sporazuma, viđen je kako mobilnim telefonom detaljno snima Barbarezove zamisli. Iako je protokolom dozvoljeno prisustvo od 15 minuta, „uljez“ je ostao znatno duže, što je alarmiralo sigurnosnu službu i stručni štab.

Pripadnik italijanskog kontingenta @euforbih jučer je ilegalno snimao trening fudbalske reprezentacije BiH, objavio je https://t.co/ISTxOvzAaq

Isti portal navodi da je Nogmetni savez BiH uputio protestnu notu EUFOR-u pic.twitter.com/3ZyEgqaSkj — Istraga.ba (@IstragaB) March 30, 2026

Usledila je kratka, ali oštra rasprava. Vojnik je upozoren da krši pravila, snimanje je prekinuto, ali gorak ukus je ostao. Fudbalski savez BiH je odmah reagovao zvaničnom pritužbom misiji EUFOR-a, tražeći objašnjenje za ovaj nesvakidašnji incident. Postavlja se ključno pitanje: Da li je vojnik delovao na svoju ruku kao strastveni navijač ili je dobio jasna uputstva da „snimi teren“ za Spaletijevu četu?

Podsećanja radi, vojnici EUFOR-a imaju mandat da se slobodno kreću i nadgledaju situaciju kako bi osigurali mir. Međutim, njihova primarna uloga je sprovođenje Dejtona, a ne prikupljanje informacija za sportska takmičenja. Upravo zato je snimanje taktičkog treninga od strane vojnika nacije koja je direktni protivnik na terenu izazvalo oštre reakcije i optužbe za zloupotrebu službenog položaja.

Ovaj skandal je ponovo bacio svetlo i na infrastrukturne probleme domaće selekcije. Dok se Zmajevi bore sa špijunima u Butmiru, Italijani su odbili da treniraju na stadionu Sarajeva. Promenili su plan u poslednji čas i završili na improvizovanom terenu pored konjske štale, što su njihovi mediji odmah iskoristili za dodatno podgrevanje atmosfere.

Jedno je sigurno – baraž u Zenici više nije samo fudbal. To je rat nervima u kojem su, sudeći po događajima iz Butmira, sve karte na stolu. Italijani se plaše Bosne, a Barbarez i njegovi momci sada imaju motiv više da na terenu odgovore onima koji su mislili da će do Mundijala stići – preko ograde.

