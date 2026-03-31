BRAVO! Kadeti Srbije idu na Mundijalito

- Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije (U17) plasirala se na Svetsko prvenstvo, pošto je danas u Pančevu pobedila selekciju Švajcarske rezultatom 2:0 (1:0) u meču trećeg kola grupe A5 završne runde kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo.

FOTO: FSS

Kadetska reprezentacija Srbije ispisala je istoriju srpskog fudbala i postala prva selekcija u ovom uzrastu (do 17 godina), koja je izborila plasman na SP.

Golove za Srbiju na meču protiv Švajcarske postigli su Dragan Anokić u 15. i Vilijam Milvud Ris u 87. minutu.

U drugom meču trećeg kola, Belgija je u Beogradu pobedila Kipar sa 1:0.

Prvo mesto na tabeli osvojila je Belgija sa devet bodova i izborila je plasman na EP, koje će biti održano od 25. maja do 7. juna ove godine u Estoniji.

Srbija je druga na tabeli sa šest bodova i nije uspela da izbori i plasman na EP, pošto će samo prvoplasirane selekcije iz svake grupe završne runde kvalifikacija igrati na kontinentalnom šampionatu.

Srbija je kao jedna od četiri najbolje drugoplasirane selekcije izborila plasman na SP. Belgija i Srbija će iz grupe A5 igrati na SP, koje bi trebalo da bude održano u novembru ove godine u Kataru.

Švajcarska je završila kvalifikacije na trećem mestu na tabeli sa tri boda, dok je Kipar poslednji bez bodova.