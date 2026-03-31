ALEKSA AVRAMOVIĆ OVO NIJE ZASLUŽIO! Trener ga ponizio pred celom halom i to zbog čega
Crvena zvezda je u dramatičnoj završnici 5. kola Top 8 faze ABA lige savladala Dubai rezultatom 84:82, ali meč je ostao u senci sukoba Alekse Avramovića i trenera Jurice Golemca.
Avramović je priznao sudijama da je on izbacio loptu u aut, što je izazvalo besnu reakciju slovenačkog trenera.
Trener gostiju, Jurica Golemac, bukvalno je "eksplodirao" od besa. Slovenački stručnjak nije mogao da veruje šta njegov igrač radi. Usledila je žestoka reakcija, urlanje i ponižavajući gest rukom kojim je Avramovića bukvalno oterao na klupu pred očima beogradske publike.
A Ni nakon meča se strasti nisu smirile. Golemac je na konferenciji za medije "rigao vatru", ne štedeći nikoga, pa ni sopstvenog igrača:
– Ja sam takmičar! Je l' normalno da oni imaju 36 bacanja, a mi 16? Šta me pitate za fer-plej? Nismo mi ovde zbog Kubertena i istorije, mi smo ovde da pobedimo! – grmeo je Golemac, jasno stavljajući do znanja da za njega Avramovićev potez nije bio junački, već nedopustiv.
Dok jedni hvale Aleksinu ljudskost, drugi ga optužuju da je "prodao" tim u ključnom momentu. Jedno je sigurno – o ovom potezu i Golemčevom besu pričaće se još dugo!
