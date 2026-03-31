AMERIKA U ŠOKU, JOKIĆ IH TOTALNO PONIZIO! Srbinov brutalni odgovor koji je zaprepastio NBA
Ono što Nikola Jokić radi u najjačoj košarkaškoj ligi sveta više se ne može opisati običnim sportskim terminima – to je čista košarkaška poezija pomešana sa neverovatnom mentalnom snagom.
Denver Nagetsi su pre dve noći bukvalno "pregazili" Golden Stejt Vioriorse (116:93), a centar iz Sombora je još jednom pokazao zašto je glavni favorit za novu MVP titulu. Iako nije jurio statistiku, Nikola je meč završio sa zastrašujućih 25 poena, 15 skokova i 8 asistencija, ostavljajući odbranu "Ratnika" u potpunom rasulu.
Ipak, pravi šou počeo je tek nakon poslednjeg zvižduka. Na konferenciji za medije, Jokić je u svom prepoznatljivom stilu prokomentarisao odnos sa saigračem Timom Hardavejem. Poznato je da Hardavej često ne krije emocije, a Nikola je otkrio kako se nosi sa tim "eksplozivnim" trenucima:
– On kaže ono što misli. Ja imam veliku snagu da ne slušam ljude, posebno u tim lošim ili previše dobrim emocijama. To mi pomaže da ga bukvalno ne čujem kada dođu loši momenti. On želi pobedu, ima ogromnu energiju, ali ja sam tokom godina razvio tu moć da se jednostavno – isključim – rekao je Jokić uz šeretski osmeh, dok su se novinari u sali gušili od smeha.
Kada su ga upitali o drastičnom smanjenju izgubljenih lopti na ovom meču, Nikola je ponovo pokazao zašto je kralj humora u NBA ligi.
– Obično sam ja taj koji predvodi tim u toj kategoriji, ali danas sam odradio bolji posao. Ko se to smeje tamo u pozadini? – upitao je Nikola, praveći komičnu grimasu koja je odmah postala viralna na društvenim mrežama.
I dok se na terenu dešava magija, američki mediji pokušavaju da bace senku na Nikolin uspeh. Pojavile su se šokantne informacije o navodnim istragama NBA lige povodom njegovih mečeva i sumnji na "nameštanje", ali Jokić na to odgovara onako kako najbolje ume – brutalnim partijama i ignorisanjem "hejtera".
Ipak, i pored ubedljive pobede, "Somborac" nije zaboravio na ozbiljne stvari. Upozorio je ekipu da Denver ne sme da se kocka sa odbranom ako želi novi prsten.
– Moramo imati standarde. Ne može jedan tim da nam da 90 poena u poluvremenu, pa onda 45. Konstantnost je naš cilj, moramo da gradimo taj bedem u svakoj utakmici – zaključio je as Denvera.
Dok Amerika pokušava da shvati kako jedan čovek može tako lako da se igra sa najboljim košarkašima planete, Nikola Jokić poručuje – on ih prosto ne sluša. On igra svoju igru, ispisuje istoriju i smeje se u lice svima koji sumnjaju u njega.
