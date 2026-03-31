CENA BENZINA U SAD PREMAŠILA ČETIRI DOLARA ZA GALON: Prvi put od avgusta 2022. - Haos na tržištu zbog rata na Bliskom istoku!
PROSEČNA cena regularnog benzina u Sjedinjenim Američkim Državama danas je premašila četiri dolara po galonu (3,785 litara), prvi put od avgusta 2022, što je posledica sukoba na Bliskom istoku.
Prema podacima Američke automobilske asocijacije, prosečna maloprodajna cena benzina iznosi 4,018 dolara, što je poskupljenje za više od jedan dolar od početka rata, kada je cena bila 2,98 dolara po galonu, prenosi Blumberg.
Rat u Iranu poremetio je globalni transport naftnih i gasnih resursa, uključujući gotovo potpuno zatvaranje ključnog Ormuskog moreuza. Cena sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama premašila je 100 dolara po barelu, dok su rafinisani proizvodi, uključujući benzin i dizel, zabeležili još oštriji rast.
Kako se navodi, cena maloprodajnog dizela je premašila 5,45 dolara po galonu, što predstavlja dodatnu inflatornu pretnju. Porast cena goriva ima direktan politički efekat za administraciju predsednika Donalda Trampa u godini izbora, dok takođe komplikuje zadatak Federalnih rezervi u kontroli inflacije, uz održavanje zaposlenosti.
Posledice rata na Bliskom istoku se već osećaju i u drugim delovima sveta. Indija ima hronični manjak kuhinjskog gasa, Japan je registrovao rekordne cene benzina ranije ovog meseca, a u Australiji su benzinske stanice ostale bez goriva.
(Tanjug)
NOVE MERE U EGIPTU: Evo do kada smeju da rade prodavnice i restorani
31. 03. 2026. u 23:59
VELIKA ZABLUDA KUPACA Jeste li znali: Prodavci nisu dužni da prime robu nazad
31. 03. 2026. u 23:30
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
