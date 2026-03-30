STARINSKE KOCKE SA MAKOM: Neodoljive kocke po tradicionalnoj recepturi

Ovaj tradicionalni kolač odlikuje se mekanim, mirisnim testom i bogatim filom od maka i šljiva – pravi ukus domaće kuhinje.

Sastojci



400 gr brašna T-400 (meko)

10 gr praška za pecivo

50 gr nemlevenog maka

150 gr maslaca

1 jaje

2 kašike meda

3 kašike mleka

1/4 kašičice soli

2 kašičice rendane kore limuna

Za fil:

170 gr pekmeza od šljiva

120 gr šećera u prahu

2 kašike meda

10 gr vanilin šećera

115 gr mlevenog maka

Za premaz:

1 jaje

Priprema

Priprema testa:

U posudi pomešajte brašno i prašak za pecivo. Dodajte mak i rendanu koru limuna, zatim maslac, jaje, mleko, med i so. Zamesite glatko testo koje se ne lepi. Testo nije potrebno hladiti. Zagrejte rernu na 180°C. Pleh dimenzija 20×20 cm podmažite i pobrašnite.

Fil

Sve sastojke za fil sjedinite u posudi i podelite na dva jednaka dela.

Testo podelite na tri jednaka dela. Prvi deo razvucite i stavite u pleh, pa premažite polovinom fila. Drugi deo testa razvucite i stavite preko fila, pa nanesite ostatak fila. Treći deo testa razvucite i stavite kao završni sloj. Kolač izbodite viljuškom na nekoliko mesta i premažite umućenim jajetom. Pecite u zagrejanoj rerni 35–40 minuta.

Uživajte!