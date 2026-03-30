STARINSKE KOCKE SA MAKOM: Neodoljive kocke po tradicionalnoj recepturi

Milena Tomasevic

30. 03. 2026. u 09:00

Ovaj tradicionalni kolač odlikuje se mekanim, mirisnim testom i bogatim filom od maka i šljiva – pravi ukus domaće kuhinje.

СТАРИНСКЕ КОЦКЕ СА МАКОМ: Неодољиве коцке по традиционалној рецептури

FOTO: Novosti

Sastojci

Za testo:
  • 400 gr brašna T-400 (meko)
  • 10 gr praška za pecivo
  • 50 gr nemlevenog maka
  • 150 gr maslaca
  • 1 jaje
  • 2 kašike meda
  • 3 kašike mleka
  • 1/4 kašičice soli
  • 2 kašičice rendane kore limuna

Za fil:

  • 170 gr pekmeza od šljiva
  • 120 gr šećera u prahu
  • 2 kašike meda
  • 10 gr vanilin šećera
  • 115 gr mlevenog maka

Za premaz:

  • 1 jaje

Priprema

Priprema testa:
U posudi pomešajte brašno i prašak za pecivo. Dodajte mak i rendanu koru limuna, zatim maslac, jaje, mleko, med i so. Zamesite glatko testo koje se ne lepi. Testo nije potrebno hladiti. Zagrejte rernu na 180°C. Pleh dimenzija 20×20 cm podmažite i pobrašnite.
Fil
Sve sastojke za fil sjedinite u posudi i podelite na dva jednaka dela.

Testo podelite na tri jednaka dela. Prvi deo razvucite i stavite u pleh, pa premažite polovinom fila. Drugi deo testa razvucite i stavite preko fila, pa nanesite ostatak fila. Treći deo testa razvucite i stavite kao završni sloj. Kolač izbodite viljuškom na nekoliko mesta i premažite umućenim jajetom. Pecite u zagrejanoj rerni 35–40 minuta.
Uživajte!

