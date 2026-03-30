STARINSKE KOCKE SA MAKOM: Neodoljive kocke po tradicionalnoj recepturi
Ovaj tradicionalni kolač odlikuje se mekanim, mirisnim testom i bogatim filom od maka i šljiva – pravi ukus domaće kuhinje.
Sastojci
- 400 gr brašna T-400 (meko)
- 10 gr praška za pecivo
- 50 gr nemlevenog maka
- 150 gr maslaca
- 1 jaje
- 2 kašike meda
- 3 kašike mleka
- 1/4 kašičice soli
- 2 kašičice rendane kore limuna
Za fil:
- 170 gr pekmeza od šljiva
- 120 gr šećera u prahu
- 2 kašike meda
- 10 gr vanilin šećera
- 115 gr mlevenog maka
Za premaz:
- 1 jaje
Priprema
Priprema testa:
U posudi pomešajte brašno i prašak za pecivo. Dodajte mak i rendanu koru limuna, zatim maslac, jaje, mleko, med i so. Zamesite glatko testo koje se ne lepi. Testo nije potrebno hladiti. Zagrejte rernu na 180°C. Pleh dimenzija 20×20 cm podmažite i pobrašnite.
Fil
Sve sastojke za fil sjedinite u posudi i podelite na dva jednaka dela.
Testo podelite na tri jednaka dela. Prvi deo razvucite i stavite u pleh, pa premažite polovinom fila. Drugi deo testa razvucite i stavite preko fila, pa nanesite ostatak fila. Treći deo testa razvucite i stavite kao završni sloj. Kolač izbodite viljuškom na nekoliko mesta i premažite umućenim jajetom. Pecite u zagrejanoj rerni 35–40 minuta.
Uživajte!
Preporučujemo
ZAČINjENI REZANCI SA GOVEDINOM I BELIM LUKOM: Brz i aromatičan obrok
29. 03. 2026. u 17:00
SOČAN KOLAČ SA MAKOM I JABUKAMA: Starinski kolač koji uvek uspeva
29. 03. 2026. u 11:00
NAJJEDNOSTAVNIJI DORUČAK IZ RERNE: Gotov za 20 minuta
29. 03. 2026. u 10:00
POSNI PLAZMA-MAK-MALINA KOLAČ: Kombinacija koja osvaja na prvi zalogaj
29. 03. 2026. u 09:00
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
