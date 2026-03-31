TRAMP VIŠE NEĆE STAJATI U ODBRANI NATO?! Hegset: Nemate baš neki savez ako imate zemlje koje nisu spremne da budu uz vas kada vam zatrebaju

Ana Đokić

31. 03. 2026. u 18:33

AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset odbio je danas da potvrdi posvećenost Sjedinjenih Američkih Država kolektivnoj odbrani NATO-a, navodeći da će to zavisiti od odluke američkog predsednika Donalda Trampa, nakon što evropski saveznici nisu stali uz SAD u ratu protiv Irana.

- Što se tiče NATO-a, to je odluka koja će biti prepuštena predsedniku. Ali reći ću samo da je mnogo toga ogoljeno - rekao je Hegset na konferenciji za novinare u Pentagonu, odgovarajući na pitanje novinara da li su SAD i dalje posvećene kolektivnoj odbrani NATO-a, prenosi Rojters.

Hegset je zatim ukazao na Trampove najnovije izjave na društvenim mrežama, u kojima je američki predsednik kritikovao Francusku zbog toga što nije dozvolila prelet američkih vojnih aviona za snabdevanje koji su se uputili ka Izraelu, i na izjave u kojima je Tramp kritikovao Britaniju, zbog toga što nije pokrenula rat protiv Irana zajedno sa SAD i Izraelom.

- Nemate baš neki savez ako imate zemlje koje nisu spremne da budu uz vas kada vam zatrebaju. On (Tramp) jednostavno to ističe, i na kraju će biti njegova odluka o tome kako će to izgledati - kazao je Hegset na konferenciji sa načelnikom američkog Združenog generalštaba, generalom Denom Kejnom.

Tramp je u petak rekao da SAD "ne moraju biti tu za NATO". Kolektivna odbrana je osnova NATO saveza, koji je formiran 1949. godine sa primarnim ciljem suprotstavljanja riziku od sovjetskog napada na savezničku teritoriju, a bilo koji signal SAD da možda neće biti spremne da brane saveznike NATO-a, u slučaju napada Rusije ili drugog protivnika, mogao bi ozbiljno da oslabi savez.

Stručnjaci su više puta ranije upozorili da bi takve izjave iz SAD mogle podstaći Rusiju da testira spremnost članica NATO-a da sprovedu Član 5 saveza, koji navodi da je oružani napad na jednu državu članicu napad na sve.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH rečeno je za Novosti da su uradili analizu koja je pokazala da u Bosni i Hercegovini postoji značajan broj iznajmljivača stambenih jedinica na kratak rok (stan na dan), koji nisu registrovani za PDV, iako dostupni podaci ukazuju da ostvaruju promet iznad zakonom propisanog praga za obaveznu registraciju.

31. 03. 2026. u 23:15

TRAMPU STIGAO ODOGOVOR IZ FRANCUSKE: Iznenađeni smo

FRANCUSKA je "iznenađena" kritikama američkog predsednika Donalda Trampa, koji je optužio Pariz da "ne sarađuje" u ratu protiv Irana time što je zabranila da avioni koji ka Izraelu prenose vojnu opremu lete kroz njen vazdušni prostor.

31. 03. 2026. u 20:11

