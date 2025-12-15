Ekonomija

VAŽNA VEST ZA SRBIJU: Evropska investiciona banka odobrila 134 miliona evra za modernizaciju pruge Niš - Dimitrovgrad

Д.Стојаковић

15. 12. 2025. u 12:40

EVROPSKA investiciona banka odobrila je 134 miliona evra za modernizaciju pruge Niš - Dimitrovgrad.

ВАЖНА ВЕСТ ЗА СРБИЈУ: Европска инвестициона банка одобрила 134 милиона евра за модернизацију пруге Ниш - Димитровград

foto T. Tamaš

Reč je o kreditu od 100 miliona evra, a 34 je grant, odnosno poklon državi Srbiji kako bi se završila železnička obilaznica oko Niša. Projektom je predviđena elektrifikacija i signalizacija pruge.

 Kada se posao završi od Niša do Bugarske granice vozovi će umesto dosadašnjih 50, saobraćati brzinama do 120 kiliometara na čas. Ovim je Evropska investiciona banka u ovaj projekat uložila ukupno 342 miliona evra.

Od toga na kredite otpada 234 miliona, a na grantove 108 miliona.
 

