VAŽNA VEST ZA SRBIJU: Evropska investiciona banka odobrila 134 miliona evra za modernizaciju pruge Niš - Dimitrovgrad

EVROPSKA investiciona banka odobrila je 134 miliona evra za modernizaciju pruge Niš - Dimitrovgrad.

foto T. Tamaš

Reč je o kreditu od 100 miliona evra, a 34 je grant, odnosno poklon državi Srbiji kako bi se završila železnička obilaznica oko Niša. Projektom je predviđena elektrifikacija i signalizacija pruge.

Kada se posao završi od Niša do Bugarske granice vozovi će umesto dosadašnjih 50, saobraćati brzinama do 120 kiliometara na čas. Ovim je Evropska investiciona banka u ovaj projekat uložila ukupno 342 miliona evra.

Od toga na kredite otpada 234 miliona, a na grantove 108 miliona.

