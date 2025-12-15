VAŽNA VEST ZA SRBIJU: Evropska investiciona banka odobrila 134 miliona evra za modernizaciju pruge Niš - Dimitrovgrad
EVROPSKA investiciona banka odobrila je 134 miliona evra za modernizaciju pruge Niš - Dimitrovgrad.
Reč je o kreditu od 100 miliona evra, a 34 je grant, odnosno poklon državi Srbiji kako bi se završila železnička obilaznica oko Niša. Projektom je predviđena elektrifikacija i signalizacija pruge.
Kada se posao završi od Niša do Bugarske granice vozovi će umesto dosadašnjih 50, saobraćati brzinama do 120 kiliometara na čas. Ovim je Evropska investiciona banka u ovaj projekat uložila ukupno 342 miliona evra.
Od toga na kredite otpada 234 miliona, a na grantove 108 miliona.
