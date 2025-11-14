KINA OTKRILA NAJVEĆE NALAŽIŠTE ZLATA: Sadrži 1.000 tona ovog plemenitog metala
KINA je otkrila svoje najveće nalažište zlata u poslednjih gotovo osam decenija, objavilo je Ministarstvo prirodnih resursa te zemlje.
Ležište Dadongu u provinciji Liaoning sadrži više od 1.000 tona zlata, prenosi kineski medijski servis CGTN.
Procene pokazuju da nalazište obuhvata oko 1.444,49 tona zlata unutar 2,586 milijardi tona rude, sa prosečnim sadržajem od 0,56 grama zlata po toni rude.
Sadržaj zlata po toni je nizak, ali ogroman obim ležišta čini ga najvećim pojedinačnim otkrićem zlata u Kini od 1949. godine.
Kina će nakon ovog otkrića znatno uvećati svoje rezerve zlata, što bi moglo da utiče i na globalnu dinamiku celog tržišta.
Cena zlata je krajem oktobra dostigla rekordnu vrednost od 4.380 dolara za uncu, a trenutno se kreće iznad 4.000 dolara po unci, pokazuju podaci sa berzi.
Potražnja za sigurnim investicijama kao što je zlato je nadalje visoka zbog globalne ekonomske nesigurnosti i inflatornih pritisaka.
(Tanjug)
