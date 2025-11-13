KO ZAKASNI, PLATIĆE I KAMATU OD 16,5 ODSTO: Rok za uplatu četvrte rate poreza na imovinu ističe sutra
ROK za plaćanje četvrte rate poreza na imovinu za ovu godinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica ističe sutra, saopštio je danas Sekretarijat za javne prihode Grada Beograda.
Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja, navodi se u saopštenju i dodaje da redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.
Kamata za kašnjenje je 16,5 odsto.
Osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza, a sankcija za taj prekršaj je 5.000 dinara za fizička lica.
Za dobijanje potrebnih informacija, obveznici se mogu javiti na brojeve telefona nadležnih opštinskih odeljenja Sekretarijata za javne prihode, koji su objavljeni na internet stranici Grada Beograda, ili se obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode svakog radnog dana od osam do 14 časova, izuzev srede, kada je radno vreme sa strankama od osam do 18.30 časova.
