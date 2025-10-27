CENA ČVARAKA OSTAVLJA GRAĐANE U ŠOKU: Evo koliko koštaju i u čemu je razlika

ČVARCI su danas specijalitet koji basnoslovno plaćamo, a nekada sirotinjska hrana i nešto što se smatralo viškom koji je šteta da se baci.

Foto D. Milovanović

U marketima, za pakovanje od 200 grama cena ide, verovali ili ne, i do 589 dinara. Da ironija bude veća, duvan čvarci, koji sadrže veći procenat čistog mesa, u marketima su povoljniji i za istu gramažu morate da izvojite oko 450 dinara.

Na ovu temu za Kurir govorili su Ivan Krunić, domaćin iz valjevskog kraja, i Radomir Raša Vlačić, kuvar.

Kako su čvarci postali mali luksuz?

Vlačić kaže da su nekada čvarci bili hrana sirotinje, a u poslednjih 20 godina situacija se promenila:

- Nekada ste na obodima grada mogli da gajite prasiće i imate svoju mast i svoje čvarke. Svaka druga ili treća kuća je imala svoju stoku i svoje proizvode. Ipak, hiper proizvodnja i brzi tempo života je učinio svoje. Ljudi nemaju vremena da se posvete ni stočarstvu, ni svinjogojstvu, od čega dobijamo sve te divne proizvode, a i tržište diktira cenu - kaže Vlačić.

Zašto su duvan čvarci jeftiniji?

Duvan čvarci se razlikuju od običnih po tome što su napravljeni od veće količine mesa. Ipak, u marketima nas može iznenaditi to da su oni nekada jeftiniji od alternative, a zašto je to tako objasnio je Krunić:

- U Valjevu je cena obe vrste bila 1500 dinara, to su ogromne količine čvaraka. Valjevo je postao brend što se tiče čvaraka, to je zaštitni znak i brend. Razlika u pripremi je to što se duvan čvarci prave od bar 30% mesa. Duvan čvarci se kuvaju oko 9 sati, dok se šoder čvarci spremaju za dva sata - kaže Krunić.

Krunić kaže i su čvarci sve bolji što se duže kuvaju.

Vlačić: Cena čvaraka treba da bude još veća

Vlačić kaže da je cena opravdana, a da bi mogla biti i veća

- Da jednom probate da napravite čvarke, zaključili bi da su oni zapravo jeftini. Čvarci jesu nus produkt, ali u gastronomiji i kulinarstvu smo morali da pohvatamo te moderne trendove. Ja sebe smatram tradicionalistom. Kada su počeli da izbacuju čvarke i slične stvari iz jelovnika, trudio sam se da ih vratim na druge načine, na primer proja sa kremom od kajmaka i preko toga čvarci, kako bi čovek video šta je ukus tradicije. To se naziva rustična kuhinja i sve je češće na meniju i pašteta od čvaraka koja se više naručuje od guščje - kaže Vlačić.

On dodaje da mu je drago što se "čvarci vraćaju na velika vrata", jer su pored dobrog ukusa i nutritivno dobri za zdravlje čoveka:

- Holesterol je potreban za mozak i razvijanje, nismo od njega debeli. Ja sam za čvarak i koristiću ga ma koliko koštao, ako ne budem mogao da ga kupim, praviću ga sam - kaže Vlačić.

Kako prepoznati dobre čvarke?

Krunić kaže da se tokom dva dana Festivala duvan čvaraka proda i do 30 ili 40 tona ovog specijaliteta:

-To se sprema danima, to su čvarci koji se spremaju od 7 do 10 dana unapred. Ima dosta dobrih mesara i ljudi koji kvalitetno prave čvarke. Dobar čvarak se prepoznaje po boji i mirisu. Zna se ko sprema dobre čvarke - kaže Krunić.

Krunić je i sam dobijao nagrade za pravljenje čvaraka,

- Duvan čvarak mora imati vlakna i zlatno žutu boju, ne sme biti ni previše masan, ni presuv - kaže Krunić.