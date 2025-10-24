CENE ZLATA PREKINULE PAD: Ostale na nivou ispod 4.100 dolara po unci

PAD cena zlata prekinut je tokom današnjeg trgovanja, ali su ostale ispod nivoa od 4.100 dolara po unci, nakon što su podaci o američkom indeksu potrošačkih cena (CPI) podstakli očekivanja da će američke Federalne rezerve dalje smanjivati kamatne stope.

Foto: pexels.com

Izveštaj, koji je odložen zbog obustave rada američke vlade, pokazao je da je ukupna inflacija u SAD porasla na 3,0 odsto u septembru, što je najviše od januara, ali ispod prognoza, preneo je Trejding ekonomiks.

S druge strane, bazna inflacija pala je sa 3,1 na 3,0 odsto, što ukazuje na ublažavanje cenovnih pritisaka uprkos trgovinskom ratu američkog predsednika Donalda Trampa.

Ipak, zlato će verovatno prekinuti devetonedeljni niz dobataka, nakon što je ranije ove nedelje palo za više od pet odsto.

To je najveći pad vrednosti plemenitog metala u poslednjih pet godina, pošto su ponovljeni rekordi izazvali veliku prodaju.

Uprkos padu, zlato je i dalje u porastu od početka godine za oko 55 odsto, pre svega zbog dugotrajnih trgovinskih tenzija i geopolitičkih rizika, koji obuhvataju nove američke sankcije Rusiji i očekivanja razgovora o trgovinskim odnosima između Trampa i kineskog predsednika tokom sledeće nedelje.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć