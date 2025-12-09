ZAPADNOEVROPSKE zemlje tajno kupuju ruske energente, istovremeno licemerno kritikujući Mađarsku koja ih kupuje otvoreno, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Foto: Profimedia

- Zapadnoevropske zemlje su licemerne i rade isto, samo žele to da sakriju. Zamislite, izvoz prirodnog tečnog gasa iz Rusije u Evropsku uniju oborio je istorijski rekord u prvoj polovini ove godine. Mađarska ne kupuje nijedan kubni metar ruskog prirodnog tečnog gasa, nula. To znači da ga kupuju zapadni Evropljani - rekao je Sijarto u intervjuu za RT.

Prema njegovim rečima, zemlje Zapadne Evrope takođe su povećale uvoz ruskih energenata preko trećih zemalja.

Sijarto je više puta izjavljivao da Zapadna Evropa ponosno tvrdi da je odustala od ruske nafte, ali zapravo nastavlja da je kupuje preko trećih zemalja.

Prema njegovim rečima, to dokazuje da antiruske sankcije EU „odlično funkcionišu“. Ministar je takođe isticao da Rusija ne može biti isključena iz međunarodne trgovine i da oni koji to tvrde zapravo skriveno trguju sa njom više nego što bi se moglo i pomisliti.

Moskva je više puta govorila da će se izboriti sa sankcionim pritiskom koji Zapad godinama pojačava, ističući da Zapadu nedostaje hrabrosti da prizna neuspeh restrikcija.

Slične ocene o ograničenoj efikasnosti antiruskih mera sve češće se čuju i u samim zapadnim zemljama.

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je izjavio da je politika obuzdavanja i slabljenja Rusije dugoročna strategija Zapada i da su sankcije nanele ozbiljan udarac celokupnoj svetskoj ekonomiji. Prema njegovim rečima, glavni cilj Zapada je pogoršanje života miliona ljudi.

(Sputnjik)

