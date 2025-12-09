EU BI DA KONFISKUJE RUSKE PARE, ALI STIŽU TUŽBE: Ruski biznismeni traže 50 milijardi evra
RUSKI biznismeni, kojima je EU uvela sankcije, podneli su tužbe protiv Unije za više od 50 milijardi evra, piše belgijski „Soar“ pozivajući se na izveštaj Evropske koalicije za pravednu trgovinu.
- Suma o kojoj se radi je zapanjujuća: već potražuju minimum 53 milijardi evra. To je skoro koliko i iznos potrošen na vojnu pomoć Ukrajini od 2022. godine - navodi list.
Kako se navodi, ruski biznismeni se sve češće obraćaju mehanizmu za rešavanje sporova između stranih investitora i države domaćina (ISDS) koji se primenjuje za zaštitu investitora od eksproprijacije i nacionalizacije aktiva.
Taj sistem je je deo nekih investicionih sporazuma između država, uključujući rusko-belgijski sporazum.
List ističe da je u toku proces razmatranja 28 tužbi, a u 24 slučaja je pokrenut ovaj mehanizam.
O zamrznutim ruskim sredstvima
Evropska komisija je 3. decembra predstavila svoj plan za eksproprijaciju suverene ruske imovine zamrznute u Evropi pod velom šeme „reparacionog kredita“ za Kijev.
EK je predložila da se prisvoji svih 210 milijardi evra zamrznutih u EU, od čega se 185 milijardi evra nalazi na računima „Juroklira“, dok se ne zna gde se nalazi preostalih 25 milijardi evra.
Belgija, na čijoj platformi „Juroklir“ su zamrznuta ruska sredstva, blokirala je na samitu EU 23. oktobra predlog o njihovoj eksproprijaciji.
Belgijska vlada zahteva pravno obavezujuće garancije od svih zemalja EU da će u potpunosti preuzeti finansijski i pravni rizik Brisela koji bi nastao kao posledica odgovora Rusije.
(Sputnjik)
