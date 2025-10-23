Ekonomija

INTERNET PREVARE U SRBIJI: Lažni oglasi, sponzorisane ponude i profili nude brze kredite ili lake zarade

IZ godine u godinu raste broj internet prevara u Srbiji, kao i iznos novca koje građani na taj način gube. Najviše ih je na društvenim mrežama i to putem lažnih oglasa za brze i lake zarade, kvazi investicionih fondova, ali i preko SMS poruka i kol centara.

Samo putem internet prevara, građanima je tokom 2022. godine ukradeno oko osam miliona dinara, 2023. godine skoro duplo - 15 miliona dinara, a samo u prvih devet meseci 2024. čak 54 miliona dinara.

Najveći broj prevara počinje na društvenim mrežama - lažni oglasi, sponzorisane ponude i profili koji nude brze kredite ili lake zarade.

Slede SMS poruke sa lažnim linkovima o pošiljkama i takozvani kol-centri koji obećavaju brzu zaradu ili povoljne zajmove.

Iako su prevare preko kol-centara ređe, u samo jednoj međunarodnoj akciji pre tačno godinu dana identifikovano je oko 120 žrtava koje su izgubile oko 12 miliona evra. Srbija je sa istražnim organima Nemačke i Kipra prekinula lanac, a jedan kol-centar je bio u Beogradu.

I to nije sve. Narodna banka Srbije je nedavno upozorila građane da se ne zadužuju kod privrednih društava koja se neovlašćeno bave poslovima odobravanja kredita, kao i da ne ostavljaju podatke o svojim platnim karticama.

